Лучше поздно, чем никогда: Рижская дума предлагает улучшить безопасность железнодорожных переходов
После трагедии на железнодорожной станции Иманта, где погибли две девочки, Рижская дума намерена инициировать изменения в организации безопасности переездов, включая модернизацию шлагбаумов и создание "лабиринтов" для пешеходов.
После трагического происшествия на железной дороге в Иманте Рижская дума может предложить Latvijas dzelzceļš (LDz) внести изменения в работу шлагбаума на переезде. Об этом стало известно из заявления директора Департамента городской среды и мобильности самоуправления Кристапа Каулиньша, сделанного в понедельник на заседании Комитета по вопросам сообщения и транспорта.
В начале заседания в повестку дня был включён вопрос о безопасности железнодорожных переездов. Каулиньш признал, что после инцидента, когда на железной дороге погибли две девочки, мэр города Виестурс Клейнбергс поручил провести инвентаризацию всех мест пересечения железной дороги пешеходами в столице. Это позволит выявить существующие проблемы и определить необходимое финансирование для их решения.
Одновременно Каулиньш подчеркнул, что город не несёт ответственности за содержание этой инфраструктуры — за неё отвечает LDz.
Депутат Юлия Степаненко призвала самоуправление привлечь Министерство сообщения и LDz к улучшению ситуации в Иманте. Она отметила, что шлагбаум на переезде не опускается до конца, поэтому перейти железнодорожные пути возможно даже при «закрытом» шлагбауме, чем люди и пользуются. По её мнению, необходимо усовершенствовать работу шлагбаума и обустроить для пешеходов «лабиринт» при переходе через пути.
Каулиньш заявил, что самоуправление может инициировать такие предложения для министерства и LDz. Он также добавил, что город «хочет получить общую картину, чтобы действовать не от случая к случаю, а системно решать проблему».
Как уже сообщалось ранее, в Риге, у железнодорожной станции Иманта, в среду, 1 октября, под поездом погибли две девочки, после того как управляемый ими арендованный электросамокат задел поезд.