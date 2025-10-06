Лучше поздно, чем никогда: Рижская дума предлагает улучшить безопасность железнодорожных переходов

Депутат Юлия Степаненко призвала самоуправление привлечь Министерство сообщения и LDz к улучшению ситуации в Иманте. Она отметила, что шлагбаум на переезде не опускается до конца, поэтому перейти железнодорожные пути возможно даже при «закрытом» шлагбауме, чем люди и пользуются. По её мнению, необходимо усовершенствовать работу шлагбаума и обустроить для пешеходов «лабиринт» при переходе через пути.