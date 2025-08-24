"Кнут и пряник" по-латвийски: что ждет тех, кто игнорирует сортировку отходов
Расходы на управление отходами в Латвии будут продолжать расти и в ближайшие годы, поскольку по всей Европе действует установка - отходы не захоранивать, а сортировать и перерабатывать, заявил в эфире TV24 председатель правления Eco Baltia vide Янис Айзбалтс.
В передаче TV24 «Uz līnijas» председатель правления SIA Eco Baltia vide Янис Айзбалтс прокомментировал рост расходов на управление отходами, отметив, что эта тенденция сохранится в долгосрочной перспективе.
«Они будут продолжать расти. Не могу обрадовать — так будет и в ближайшие годы, потому что по всей Европе поставлена цель отходы не захоранивать. Эти задачи довольно амбициозные. В 2035 году мы сможем захоранивать только 10% всего, что производим. Остальное придётся сортировать, и как минимум 65% перерабатывать», — пояснил Айзбалтс.
Он отметил, что система построена по принципу «кнута и пряника». Это означает, что жители, которые не сортируют отходы, платят за вывоз значительно больше. В то же время те, кто сортирует, могут экономить, что мотивирует общество ответственнее относиться к окружающей среде. «Это своего рода прямое принуждение людей, или кнут, — сортировать отходы. Если не сортируешь, платишь много — отсюда и высокий тариф. Если сортируешь, то это пряник, бесплатная возможность, экономия. Это и есть принцип кнута и пряника, и в каждой стране смотрят, какой вариант работает лучше», — добавил Айзбалтс, подчеркнув, что в ближайшие годы такой подход станет ещё актуальнее.