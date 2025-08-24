Мы знаем, что вы сделали со своим телефоном: некоторых жителей Латвии поймали на нехорошей привычке
Миллионы европейцев отказываются утилизировать свои мобильные телефоны, даже если они ими больше не пользуются.
Не бросай!
Недавнее исследование Eurostat показало, что большинство жителей Европы (51%) хранят старые электронные устройства дома, вместо того, чтобы их выбросить. Только 11 % отправляют гаджеты на переработку, а 18 % отдают их кому-то или продают. Около 2 % европейцев просто выбрасывают их без утилизации.
Доля телефонов, которые попадают в общий мусор, особенно высока на Балканах: 14 % в Албании, около 11 % в Северной Македонии и почти 9 % в Черногории. Самые низкие показатели отмечены в Дании и Норвегии.
В ЕС самый высокий процент людей, выбрасывающих свои телефоны таким образом, был зафиксирован в Чешской Республике - почти 6 %.
Напротив, самый низкий показатель среди всех опрошенных стран ЕС и стран вне ЕС был отмечен в Хорватии. Только 0,57 % старых мобильных телефонов попадают в общий мусор.
Латвия на фоне развитых стран Европы смотрится не очень хорошо - свои телефоны отправляют на мусорку 2,56% населения, что многовато по сравнению с большинством западных государств ЕС. Да и у Литвы с Эстонией экологическое мышление будет получше.
Куда нести?
Что касается старых ноутбуков и планшетов, то более трети европейцев хранят их дома. В общий мусор эти гаджеты выбрасывают в среднем примерно 1,5 % людей. Тревожный показатель демонстрирует Черногория - 9 % . Это намного выше, чем в любой другой из опрошенных европейских стран.
Почему многие не отдают на переработку старые гаджеты?
Возможно, из-за своих размеров старые настольные компьютеры имеют относительно высокий показатель утилизации: 15%.
В Нидерландах их перерабатывается 28 %, в Швеции - 26 %. Жители Нидерландов чаще других в ЕС выбрасывают неиспользуемые настольные компьютеры в общий мусор - 6,6%. В некоторых странах-кандидатах на вступление в ЕС этот показатель еще выше: 8 % в Черногории и почти 10 % в Северной Македонии.
Опрос, проведенный Британским королевским химическим обществом, показал, что основная причина, по которой большинство людей (37 %), не перерабатывают свои старые электронные устройства, - это беспокойство о сохранности данных и безопасности. В то же время 29 % не знают, куда отнести свою старую технику.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что молодежь как-то иначе стала разговаривать по телефону. Ответ оказался неожиданным.