Мы знаем, что вы сделали со своим телефоном: некоторых жителей Латвии поймали на нехорошей привычке

В Нидерландах их перерабатывается 28 %, в Швеции - 26 %. Жители Нидерландов чаще других в ЕС выбрасывают неиспользуемые настольные компьютеры в общий мусор - 6,6%. В некоторых странах-кандидатах на вступление в ЕС этот показатель еще выше: 8 % в Черногории и почти 10 % в Северной Македонии.