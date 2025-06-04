Жителям Латвии пообещали снижение цен на электроэнергию. Если не подведет Финляндия
Восстановление работы электрокабеля Estlink 2, связывающего Эстонию и Финляндию, может в первую очередь способствовать снижению цен на электроэнергию в странах Балтии в часы повышенного спроса. Об этом заявил директор департамента энергетики Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK) Янис Негрибс.
В то же время он отметил, что это возможно при условии отсутствия дефицита производства электроэнергии в Финляндии, который может ограничить потенциал снижения цен. По словам Негрибса, исходя из опыта прошлых лет, можно прогнозировать, что по сравнению с ситуацией за последние шесть месяцев, цены будут снижаться в основном в часы повышенного спроса — утром и вечером, что приведет к уменьшению средней суточной цены на электроэнергию. С восьми утра до шести вечера цены, скорее всего, останутся на нынешнем уровне, поскольку в этот период, за редкими исключениями, они уже достаточно низкие или очень низкие во всех ценовых зонах биржи электроэнергии Nord Pool как в Скандинавии, так и в странах Балтии.
Как до 25 декабря прошлого года, когда был поврежден кабель EstLink 2, соединяющий Эстонию и Финляндию, так и после повреждения цены на электроэнергию в странах Балтии оставались стабильно средне высокими, с колебаниями в течение недели и особенно заметными суточными колебаниями. Такая тенденция колебаний цен сохранялась и в 2025 году, особенно с апреля, когда все больший вклад в выработку электроэнергии в странах Балтии стали вносить промышленные солнечные электростанции (СЭС). Вклад СЭС в энергосистему особенно ощутим ежедневно с примерно 10 часов утра до примерно 6 часов вечера.
По словам Негрибса, повреждение EstLink 2 способствовало увеличению разницы цен между ценовыми зонами Nord Pool — Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Особенно заметные различия в ценах наблюдались в феврале 2025 года, когда в странах Балтии, где были ограничены мощности по производству электроэнергии, цены были очень высокими, тогда как в Финляндии они оставались относительно низкими.
Кроме того, доступность полной мощности межсетевых соединений может как снижать, так и повышать цены на электроэнергию в странах Балтии. Если в Финляндии рыночные цены на электроэнергию низкие, они значительно снижаются и в странах Балтии, особенно в так называемые пиковые часы. Однако если в Финляндии цены высокие, это приводит к повышению цен и в странах Балтии. Поскольку поток электроэнергии может осуществляться в обоих направлениях, межсоединения способствуют выравниванию цен в обе стороны.
Ремонтные работы по восстановлению Estlink 2 в Балтийском море идут быстрее, чем планировалось, и, по сообщению эстонского оператора системы передачи Elering, возвращение соединения на рынок перенесено с ранее запланированной середины июля на 25 июня.
С кабелем или без него, электричество в Латвии по-прежнему дороже, чем во многих куда более богатых странах ЕС.