Жителям Латвии пообещали снижение цен на электроэнергию. Если не подведет Финляндия

В то же время он отметил, что это возможно при условии отсутствия дефицита производства электроэнергии в Финляндии, который может ограничить потенциал снижения цен. По словам Негрибса, исходя из опыта прошлых лет, можно прогнозировать, что по сравнению с ситуацией за последние шесть месяцев, цены будут снижаться в основном в часы повышенного спроса — утром и вечером, что приведет к уменьшению средней суточной цены на электроэнергию. С восьми утра до шести вечера цены, скорее всего, останутся на нынешнем уровне, поскольку в этот период, за редкими исключениями, они уже достаточно низкие или очень низкие во всех ценовых зонах биржи электроэнергии Nord Pool как в Скандинавии, так и в странах Балтии.