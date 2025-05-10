В Брюсселе подсчитали, в Латвии прослезились: электричество для домохозяйств в ЛР дороже, чем в Дании и во Франции

В Латвии цены выше среднего - 29,48 евро за 100 кВт/ч. Это не только больше, чем в Литве и Эстонии (27,56 и 24,12 евро соответственно), но также больше, чем во Франции (26,78), Дании (28,48), Испании (26,83) и во многих других странах ЕС. В скандинавских странах электроэнергия вообще чуть ли не в два раза дешевле, чем в Латвии. Например, в Норвегии она стоит 15,77 евро за 100 кВт/ч.