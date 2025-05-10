В Брюсселе подсчитали, в Латвии прослезились: электричество для домохозяйств в ЛР дороже, чем в Дании и во Франции
Несмотря на то, что электричество в Латвии подешевело за последние месяцы, оно по-прежнему дороже, чем во многих куда более богатых странах ЕС.
Согласно последним данным Eurostat, во второй половине 2024 года средние цены на электроэнергию для домохозяйств в странах ЕС в целом остались стабильными, снизившись незначительно — с 28,89 евро до 28,72 евро за 100 кВт/ч. При этом такие уровни цен остаются значительно выше показателей, зафиксированных до энергетического кризиса 2022 года.
Отдельные страны продемонстрировали значительные различия в ценах. Самые высокие цены на электроэнергию были зафиксированы в Германии (39,43 евро за 100 кВт/ч), Дании (37,63 евро) и Ирландии (36,99 евро). В то же время самые низкие цены наблюдались в Венгрии (10,32 евро), Болгарии (12,17 евро) и на Мальте (13,01 евро).
За указанное время значительный рост цен произошел в Португалии (+14,2% по сравнению со вторым полугодием 2023 года), Финляндии (+13,6%) и Франции (+12,9%). Напротив, в Латвии (-17,8%), Нидерландах (-14,3%) и Бельгии (-12,3%) были зафиксированы заметные снижения цен.
Но если рассматривать цены с учетом паритета покупательной способности (PPS), то самые высокие расходы на электроэнергию для домохозяйств были в Чехии (41,00), на Кипре (35,70) и в Германии (35,23). Самые низкие цены по PPS отмечены на Мальте (14,33), в Люксембурге (15,39) и Венгрии (15,45).
В Латвии цены выше среднего - 29,48 евро за 100 кВт/ч. Это не только больше, чем в Литве и Эстонии (27,56 и 24,12 евро соответственно), но также больше, чем во Франции (26,78), Дании (28,48), Испании (26,83) и во многих других странах ЕС. В скандинавских странах электроэнергия вообще чуть ли не в два раза дешевле, чем в Латвии. Например, в Норвегии она стоит 15,77 евро за 100 кВт/ч.
Что касается газа, то здесь ситуация практически такая же. Цены на голубое топливо в Латвии по-прежнему очень высокие, выше, чем в куда более богатых странах Евросоюза.