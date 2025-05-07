Кто греет на нас руки? По сравнению с другими странами ЕС в Латвии природный газ неадекватно дорог

"Во второй половине 2024 года цены на газ для домохозяйств в ЕС вновь выросли — впервые после снижения, последовавшего за энергетическим кризисом 2022 года", - сообщает Eurostat. Средняя цена, включая налоги, составила 12,33 евро за 100 кВт/ч по сравнению с 11,04 евро в первой половине года. Это самый высокий показатель с начала сбора данных в 2008 году. Основной причиной роста стали увеличенные налоги в ряде стран ЕС, поскольку ранее введенные меры поддержки были сокращены.