Кто греет на нас руки? По сравнению с другими странами ЕС в Латвии природный газ неадекватно дорог
В ЕС опубликованы данные по ценам на газ во втором полугодии 2024 года. Цены на голубое топливо в Латвии по-прежнему очень высокие, выше, чем в куда более богатых странах Евросоюза.
"Во второй половине 2024 года цены на газ для домохозяйств в ЕС вновь выросли — впервые после снижения, последовавшего за энергетическим кризисом 2022 года", - сообщает Eurostat. Средняя цена, включая налоги, составила 12,33 евро за 100 кВт/ч по сравнению с 11,04 евро в первой половине года. Это самый высокий показатель с начала сбора данных в 2008 году. Основной причиной роста стали увеличенные налоги в ряде стран ЕС, поскольку ранее введенные меры поддержки были сокращены.
Цены на газ значительно отличаются между странами ЕС. Самые высокие цены зафиксированы в Швеции — 18,93 евро за 100 кВт/ч, в Нидерландах — 16,71 евро, и в Италии — 15,86 евро. Наименьшие цены были в Венгрии (3,20 евро), Хорватии (4,60 евро) и Румынии (5,40 евро).
По сравнению со второй половиной 2023 года рост цен наблюдался в шести странах ЕС — в основном из-за увеличения налогов, так как ранее действовавшие налоговые льготы были частично или полностью отменены. В то же время в 14 странах цены снизились благодаря уменьшению стоимости энергии и поставок.
С учетом паритета покупательной способности (PPS) самые высокие цены на газ для домохозяйств отмечены в Португалии (16,60 евро за 100 кВт/ч), Италии (16,49) и Швеции (16,08). Наименьшие — в Венгрии (4,72), Люксембурге (5,57) и Хорватии (6,67).
В Латвии, к сожалению, газ очень дорог - 11,38 евро за 100 кВт/ч (PPS). Он дороже не только по сравнению с Литвой и Эстонией (7,66 и 8,56 евро соответственно), но также если сравнивать Латвию с богатыми странами Западной Европы. Например, природный газ дешевле в Германии (11,06 евро), Бельгии (8 евро), в Дании (9,94 евро) и даже в дорогущей Ирландии (11,36 евро).