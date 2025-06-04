"Уберите русские субтитры - и бизнес сильно пострадает": предложение Нацобъединения о языковых квотах в кинотеатрах вызывает споры

Национальное объединение (NA), находящееся в оппозиции, в первой половине года предложило обязать кинотеатры демонстрировать не менее 20% фильмов с аудиодорожкой на государственном языке. Согласно предложению, в кинотеатрах и других публичных местах фильмы можно было бы показывать и на оригинальном языке, но не более чем 80% от ежедневного репертуара. Законопроект предусматривает исключения для международных кинофестивалей. Также NA предлагает закрепить в законе обязательное субтитрирование фильмов на государственном языке, чтобы обеспечить доступность для людей с нарушениями слуха.