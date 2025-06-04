"Уберите русские субтитры - и бизнес сильно пострадает": предложение Нацобъединения о языковых квотах в кинотеатрах вызывает споры
В кинотеатрах Латвии доминирования русского языка не наблюдается, заявила во вторник на заседании Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке представительница общества "За легальный контент", программный директор кинотеатра Forum Cinemas Элина Либерте.
Национальное объединение (NA), находящееся в оппозиции, в первой половине года предложило обязать кинотеатры демонстрировать не менее 20% фильмов с аудиодорожкой на государственном языке. Согласно предложению, в кинотеатрах и других публичных местах фильмы можно было бы показывать и на оригинальном языке, но не более чем 80% от ежедневного репертуара. Законопроект предусматривает исключения для международных кинофестивалей. Также NA предлагает закрепить в законе обязательное субтитрирование фильмов на государственном языке, чтобы обеспечить доступность для людей с нарушениями слуха.
По мнению NA, законопроект приведет в порядок текущее законодательство, в котором не прописан язык демонстрации фильмов и субтитров, а также предотвратит «доминирование языка третьих стран над государственным языком Латвии».
Общество «За легальный контент» обобщило данные, собранные от латвийских кинотеатров, охватывающих 81% рынка страны. Эти данные показывают, что доминирования русского языка нет — фильмы на русском языке составляют в среднем 14,2% от общего числа сеансов в год.
В соответствии с требованиями закона о государственном языке, все фильмы на других языках субтитрируются на латышском. Фильмы с субтитрами на латышском языке составляют 73,5% всех сеансов. Фильмы с субтитрами на латышском и русском — 59,3%.
«Если убрать даже строку русских субтитров, бизнес кинотеатров сильно пострадает. А если убрать еще и дублированные анимационные фильмы для детей, отрасль окажется в еще более плачевном состоянии», — подчеркнула представительница общества «За легальный контент».
Она отметила, что в общем объеме потребляемого в обществе контента доля кинотеатров составляет лишь 1,5%, то есть совсем немного. По мнению Либерте, если целью является расширение доступности государственного языка в семьях, где говорят по-русски, начинать нужно с «крупных игроков» — телевидения и стриминговых платформ.
Руководитель Национального киноцентра Дита Риетума указала, что кинотеатры занимают маргинальное положение в потреблении аудиовизуального контента. По ее словам, даже просмотры латвийских фильмов в кинотеатрах составляют наименьшую долю от общего объема — основу потребления формируют платформы распространения контента и коммерческое телевидение.
«Мы вполне понимаем чувствительность русского языка в демонстрируемом контенте, но кинотеатры не формируют основное потребление. Это осталось в XX веке. Чтобы решить проблему, не решенную за 30 лет, начинать надо не с маленького уголка, а глобально — охватывая платформы, телеканалы и ограничивая использование русского языка в латвийском общественном медиапространстве. Эту огромную проблему следует решать комплексно», — заявила Риетума.
Депутаты поручили Министерству культуры подготовить к сентябрю предложения по ограничению использования русского языка как в кино, так и на телевидении и в стриминговых сервисах.