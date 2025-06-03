10 стран не поддержали Латвию при голосовании за членство в Совете Безопасности ООН: есть версия, какие именно

Он добавил: «Нам важно быть там, если говорить грубо, — чтобы дополнительно действовать на нервы России и в этом формате. Если у них [у России] есть позиция и преступные действия против Украины, то это как раз та площадка, где будет еще одна страна — Латвия — ясно и громко выражать свою позицию о недопустимости этих действий и защищать Украину».