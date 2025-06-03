10 стран не поддержали Латвию при голосовании за членство в Совете Безопасности ООН: есть версия, какие именно
Став непостоянным членом Совета Безопасности ООН (СБ ООН), Латвия впервые вышла на глобальную сцену и покинула свою зону комфорта, заявил в интервью передаче "Šodienas jautājums" на LTV руководитель секретариата СБ ООН от Латвии Андрей Пилдегович. Он также отметил, что Латвии примерно известно, какие страны не поддержали ее кандидатуру при голосовании.
Андрей Пилдегович напомнил, что кампания Латвии по вступлению в СБ ООН велась в условиях конкуренции на протяжении 15 лет, и лишь в начале этого года Черногория вышла из борьбы, сообщает LSM.lv.
«Это первый раз, когда Латвия вышла на глобальную арену, покинула зону комфорта и обратилась ко всему миру — ко всем регионам, включая островные государства, Азию, Африку — впервые представляя свое видение вне формата Европейского союза», — подчеркнул дипломат.
«Мы говорили громко, возможно, где-то даже радикально, представляя свое понимание сохранения Устава ООН, видения мирового порядка. Когда этот порядок меняется, Латвия хочет быть активным его участником», — добавил он.
По словам Пилдеговича, десять стран воздержались при голосовании за членство Латвии в СБ ООН.
«Мы примерно догадываемся, кто это — скорее всего, Россия, Беларусь, Северная Корея, какая-нибудь военная диктатура, возможно, в Африке», — отметил он.
Директор Латвийского института внешней политики Карлис Буковскис, говоря о трудностях на пути к членству в СБ ООН, отметил, что были государства, которые даже не знали, где находится Латвия на карте. Кроме того, по его словам, не сразу удалось убедить и латвийских политиков в необходимости такого шага.
«Это дипломатический успех и важное достижение с точки зрения государственности. Глобальное присутствие — это как глоток свежего воздуха для Латвии», — заявил Буковскис.
Он добавил: «Нам важно быть там, если говорить грубо, — чтобы дополнительно действовать на нервы России и в этом формате. Если у них [у России] есть позиция и преступные действия против Украины, то это как раз та площадка, где будет еще одна страна — Латвия — ясно и громко выражать свою позицию о недопустимости этих действий и защищать Украину».
Отвечая на вопрос о тактике в украинском вопросе, Пилдегович напомнил слова министра иностранных дел Байбы Браже: чтобы включить вопрос в повестку дня Совета Безопасности, необходимо девять голосов. «Очень важно, чтобы в Совете Безопасности большинство составляли страны, уважающие правопорядок, желающие стабильности, безопасного и справедливого мира. Мы не можем надеяться, что кто-то другой будет защищать наши ценности за нас», — подчеркнул дипломат.
Он добавил, что право вето в отношении повестки дня отсутствует даже у постоянных членов СБ ООН. «Я полностью осознаю, что с начала войны в Совете Безопасности ООН прошло около 200 заседаний по Украине. Они не смогли остановить войну и агрессию России. Но это важная площадка для фокусирования мирового внимания на Украине и различных аспектах войны — сдерживание ядерной угрозы, разминирование, права детей, искоренение сексуального насилия и безнаказанности», — заключил Пилдегович.