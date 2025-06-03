Байба Браже: участие в Совете Безопасности ООН усилит позиции Латвии на мировой арене

Министр отметила, что Латвия подала свою кандидатуру в СБ ООН еще в 2011 году и все эти годы работала над этим. По словам Браже, для Латвии было важно войти в состав Совета Безопасности, поскольку он принимает решения, обязательные для всех стран-членов — например, по вопросам мира и безопасности, введения санкций, а также в отношении активных конфликтов в Африке и нападения России на Украину.