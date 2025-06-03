Байба Браже: участие в Совете Безопасности ООН усилит позиции Латвии на мировой арене
Главная цель участия в Совете Безопасности ООН (СБ ООН) — укрепление безопасности Латвии, в том числе поддержка Украины, заявила агентству LETA министр иностранных дел Байба Браже. Она также указала на важность узнаваемости Латвии в мире, включая представление ее экономических интересов на международной арене.
Министр отметила, что Латвия подала свою кандидатуру в СБ ООН еще в 2011 году и все эти годы работала над этим. По словам Браже, для Латвии было важно войти в состав Совета Безопасности, поскольку он принимает решения, обязательные для всех стран-членов — например, по вопросам мира и безопасности, введения санкций, а также в отношении активных конфликтов в Африке и нападения России на Украину.
«Несмотря на то, что Россия пытается блокировать резолюции СБ ООН, пользуясь правом вето как одна из пяти постоянных стран-членов, эти вопросы все равно включаются в повестку дня, поскольку необходимо девять голосов, чтобы вопрос был рассмотрен», — добавила министр.
Она пояснила, что информацию по таким вопросам предоставляют представители ООН, основываясь на документально подтвержденных фактах. Это позволяет странам за пределами Европы получать проверенные данные, а не российскую дезинформацию.
Байба Браже подчеркнула, что за эти два года Латвия намерена продолжать оказывать давление на Россию как на политическом, так и на практическом уровне, собирая доказательства ее преступлений. «Мы будем работать над тем, чтобы в мире сформировалось глобальное понимание и поддержка того, почему агрессия недопустима», — подчеркнула она.
Кроме того, министр отметила, что для Латвии крайне важны вопросы безопасности морского судоходства и международного морского права, поскольку так называемый «теневой флот» представляет серьезную угрозу для экологии Балтийского моря и международной морской безопасности, а подобные проблемы существуют и в Юго-Восточной Азии.
«Параллельно мы будем заниматься вопросами кибербезопасности и борьбы с дезинформацией, в том числе в сфере искусственного интеллекта. Эти темы важны не только для Латвии, но и для других стран», — добавила министр.
Браже также указала на важность узнаваемости Латвии в мире, включая представление ее экономических интересов на международной арене.
Комментируя, насколько Латвия сможет повлиять на повестку дня Совета, министр сказала, что страна уже наладила хорошее сотрудничество с действующими непостоянными членами Совета, такими как Дания, Греция и другими, а также с пятью странами, которые были избраны вместе с Латвией во вторник, 3 июня. «Для включения вопроса в повестку необходимо как минимум девять голосов, а это значит, что международное сотрудничество и общая позиция имеют большое значение», — отметила Браже.