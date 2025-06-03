Латвия избрана в Совет Безопасности ООН на два года

Премьер-министр Эвика Силиня подчеркнула, что Латвия впервые станет членом Совета Безопасности ООН. Она поблагодарила латвийскую дипломатическую службу и всех, кто целенаправленно и неустанно работал для достижения этого. Политик добавилат, что это возможность для Латвии укреплять международное сотрудничество с ответственностью и решимостью, способствуя миру и безопасности во всем мире.