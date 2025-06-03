Латвия избрана в Совет Безопасности ООН на два года
Латвия избрана в Совет Безопасности ООН (СБ ООН) на два года - 2026 и 2027 - 178 голосами.
Чтобы стать непостоянным членом совета, Латвии нужно было заручиться поддержкой двух третей государств-членов ООН.
Латвия выдвинула свою кандидатуру на выборное место в СБ ООН и осталась единственным кандидатом от группы стран Восточной Европы. До 31 января Латвия конкурировала с Черногорией, но Черногория решила снять свою кандидатуру.
В этом году Латвия баллотировалась от группы стран Восточной Европы, Конго и Либерия - от группы стран Африки, Колумбия - от группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна, а Бахрейн - от группы стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
В случае избрания Латвия обязалась выступать за сотрудничество между государствами-членами ООН, региональными организациями и гражданским обществом для укрепления устойчивости, содействия прочному миру и безопасности.
Президент Эдгар Ринкевич поблагодарил 178 стран-членов за их поддержку, а также заявил, что Латвия будет работать ради мирного, основанного на правилах международного порядка и устойчивого развития во всем мире.
Премьер-министр Эвика Силиня подчеркнула, что Латвия впервые станет членом Совета Безопасности ООН. Она поблагодарила латвийскую дипломатическую службу и всех, кто целенаправленно и неустанно работал для достижения этого. Политик добавилат, что это возможность для Латвии укреплять международное сотрудничество с ответственностью и решимостью, способствуя миру и безопасности во всем мире.
Латвия считает, что предотвращение конфликтов, защита гражданского населения в вооруженных конфликтах и мирное урегулирование споров должны оставаться главным приоритетом ООН, в том числе через посредничество и миротворчество.
Латвия выступает за повышение ответственности, согласованности и прозрачности СБ ООН. Латвия поддерживает реформы СБ ООН, направленные на повышение его эффективности в решении международных проблем.
Латвия защищает международный правовой порядок. Латвия поддерживает судебное преследование нарушителей международного права и борьбу с безнаказанностью как предпосылки справедливого и прочного мира.
Также Otkrito.lv сообщал, что Байба Браже заявила - участие в Совете Безопасности ООН усилит позиции Латвии на мировой арене.