Все гораздо хуже, чем думали: мировой экономике обещают существенное замедление

Пока чуть больше половины экспертов (53%) ждут, что «экономический ущерб» от торговой войны будет сконцентрирован в США и торгующих с ними странах, для которых пошлины повышены. Почти треть (32%) при этом полагает, что последствия будут заметными и для не втянутых в противостояние стран. Солидарны экономисты в том, что наиболее серьезными эффекты от тарифов окажутся для самих США. 70% ждут слабого, а 8% очень слабого роста экономики США в 2025 году — хотя еще в январе прогнозисты говорили об умеренном (47%) и сильном (44%) росте. Как напоминают авторы доклада, индикаторы деловой активности в США во втором квартале опускались до многомесячных минимумов.