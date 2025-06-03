Все гораздо хуже, чем думали: мировой экономике обещают существенное замедление
Ведущие экономисты мира полагают, что состояние мировой экономики в ближайший год значительного ухудшится. Многие считают, что это надолго - меняется весь глобальный тренд.
Пошлины бьют по торговле
Состояние мировой экономики в 2025 году ухудшится, следует из доклада Chief Economists Outlook, подготовленного экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ). Этот опрос представителей международных организаций, а также банков и крупных корпораций проводится несколько раз в год. Авторы доклада уточняют, что данные для последнего собирались в апреле, уже после объявления Дональдом Трампом паузы в разворачивании большинства пошлин.
По оценкам экономистов, торговая политика США спровоцирует разгон инфляции (так посчитали 77% опрошенных), а также снижение объемов мировой торговли (89%). Дополнительное давление на динамику глобальной торговли окажут ответные ограничения: 57% опрошенных ожидают, что в ближайшие месяцы будут активно разворачиваться встречные пошлины, 22% — что барьеры будут нетарифными.
Больше всех пострадают США
Пока чуть больше половины экспертов (53%) ждут, что «экономический ущерб» от торговой войны будет сконцентрирован в США и торгующих с ними странах, для которых пошлины повышены. Почти треть (32%) при этом полагает, что последствия будут заметными и для не втянутых в противостояние стран. Солидарны экономисты в том, что наиболее серьезными эффекты от тарифов окажутся для самих США. 70% ждут слабого, а 8% очень слабого роста экономики США в 2025 году — хотя еще в январе прогнозисты говорили об умеренном (47%) и сильном (44%) росте. Как напоминают авторы доклада, индикаторы деловой активности в США во втором квартале опускались до многомесячных минимумов.
Неясными пока выглядят перспективы европейской экономики. Половина экспертов ждет слабого роста из-за неопределенности в торговле, 36% — умеренного. Из-за тарифной политики США медленнее ожиданий будет расти и экономика КНР — ухудшение настроений уже фиксируется и у потребителей, и у бизнеса. С учетом внешних проблем устойчивость расширения ВВП может все активнее увязываться с эффективностью решения внутренних китайских проблем, полагают эксперты.
Интересно, что большинство ведущих экономистов (76%) воспринимают торговую политику Дональда Трампа как фактор, способный привести к структурным сдвигам в мировой торговле (в том числе серьезно повлиять на цепочки поставок), и не ждут, что ее последствия исчерпают себя быстро.
Может быть еще хуже
В свою очередь согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, мировая экономика движется к замедлению с 3,3% в прошлом году до 2,9% в 2025 и 2026 годах. Это ниже мартовского прогноза, в котором ожидался рост на 3,1% в этом году и на 3,0% в следующем. Однако, по словам парижской организации, прогноз роста может быть еще слабее в случае усиления протекционизма, что способствовало бы инфляции, нарушению цепочек поставок и дестабилизации финансовых рынков.
«Дополнительное увеличение торговых барьеров или продолжительная политическая неопределенность еще сильнее ослабят перспективы роста и, вероятно, усилят инфляцию в странах, вводящих пошлины», — заявил генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн, представляя доклад.
Если Вашингтон повысит двусторонние тарифы на 10 процентных пунктов по сравнению с уровнями середины мая, глобальный ВВП окажется на 0,3% ниже через два года, добавил Корманн. «Основной приоритет в такой ситуации — конструктивный диалог, чтобы достичь устойчивого решения текущих торговых споров», — подчеркнул он.
Понижение прогноза
ОЭСР прогнозирует, что экономика США вырастет лишь на 1,6% в этом году и на 1,5% в следующем, при условии, что тарифы, действовавшие в середине мая, сохранятся до конца 2025 и 2026 годов. Для 2025 года это означает существенное понижение прогноза — ранее организация ожидала, что крупнейшая мировая экономика вырастет на 2,2% в этом году и на 1,6% в следующем.
Хотя новые тарифы могут стимулировать производство внутри США, рост цен на импорт будет снижать покупательную способность потребителей, а экономическая неопределенность сдержит корпоративные инвестиции, предупредила ОЭСР. При этом поступления от более высоких тарифов смогут лишь частично компенсировать потери бюджета из-за продления закона о налоговых послаблениях 2017 года, новых налоговых снижений и слабого экономического роста, добавила организация.
Ожидается, что масштабные налоговые послабления и увеличение расходов по плану Трампа приведут к росту дефицита бюджета США до 8% от ВВП к 2026 году — это один из крупнейших бюджетных дефицитов среди развитых стран, не находящихся в состоянии войны.
Латвийской экономике тоже не сулят ничего хорошего, если торговые войны затянутся. Так, Европейская комиссия в этом году прогнозирует самый слабый экономический рост в странах Балтии именно для Латвии.