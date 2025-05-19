В Брюсселе изучили экономику Латвии и назвали ее "слабой". Литву и Эстонию оценили выше
Европейская комиссия (ЕК) в этом году прогнозирует самый слабый экономический рост в странах Балтии именно для Латвии.
Согласно последнему экономическому прогнозу ЕК, валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии в 2025 году вырастет лишь на 0,5%. В ноябре прошлого года в Брюсселе ожидали, что экономика Латвии вырастет на 1%. В опубликованном в понедельник весеннем прогнозе ЕК сообщает, что в следующем году экономика Латвии увеличится на 2%.
Инфляция в Латвии в этом году составит 3%, а в следующем — 1,7%. Бюджетный дефицит страны, как в этом, так и в следующем году, прогнозируется на уровне 3,1%.
ЕК указывает, что экономический рост Латвии в этом году останется слабым. Предполагается, что потребление немного ускорится благодаря росту доходов, связанному с налоговой реформой. Однако усиливающаяся неопределенность на фоне сложной геополитической ситуации будет способствовать увеличению сбережений. Также ожидается, что в 2025 году возрастут инвестиции за счет притока средств Евросоюза и роста расходов в оборонной сфере. После спада в предыдущие годы в этом году ожидается восстановление экспорта, но лишь постепенное — учитывая негативное влияние введенных США тарифов против основных торговых партнеров Латвии.
Наибольший рост экономики среди стран Балтии ЕК в этом году прогнозирует для Литвы — ВВП страны увеличится на 2,8%. В следующем году ожидается рост литовского ВВП на 3,1%. Инфляция в Литве прогнозируется на уровне 2,6% в этом году и 1,2% в следующем.
Что касается Эстонии, ЕК ожидает рост ВВП на 1,1% в этом году и ускорение до 2,3% в следующем. Инфляция в Эстонии, по оценке комиссии, составит 3,8% в этом году и снизится до 2,3% в 2026 году.