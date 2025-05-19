В Брюсселе изучили экономику Латвии и назвали ее "слабой". Литву и Эстонию оценили выше

ЕК указывает, что экономический рост Латвии в этом году останется слабым. Предполагается, что потребление немного ускорится благодаря росту доходов, связанному с налоговой реформой. Однако усиливающаяся неопределенность на фоне сложной геополитической ситуации будет способствовать увеличению сбережений. Также ожидается, что в 2025 году возрастут инвестиции за счет притока средств Евросоюза и роста расходов в оборонной сфере. После спада в предыдущие годы в этом году ожидается восстановление экспорта, но лишь постепенное — учитывая негативное влияние введенных США тарифов против основных торговых партнеров Латвии.