Борясь с преступниками, в Латвии намерены начать регистрацию пользователей предоплаченных SIM-карт
Для снижения уровня преступности Министерство внутренних дел (МВД) Латвии предлагает начать регистрацию пользователей предоплаченных SIM-карт.
МВД подготовило и направило другим министерствам на согласование поправки к Закону об электронных коммуникациях, предусматривающие обязательную регистрацию пользователей предоплаченных услуг мобильной связи. Цель законопроекта — установить обязанность для операторов связи сохранять данные о пользователях предоплаченных SIM-карт, а также ввести обязанность для самих пользователей предоставлять свои данные. Кроме того, планируется ввести административную ответственность за несоблюдение требования о регистрации пользователя.
МВД отмечает, что с 2020 года наблюдается постоянный рост случаев телефонного мошенничества. Злоумышленники часто используют SIM-карты, которые они меняют ежедневно вместе с устройствами, а иногда — даже по несколько раз в день. Также преступления могут совершаться с использованием SIM-карт, предназначенных только для доступа в интернет, что затрудняет проведение криминальной разведки и досудебного расследования.
По данным Государственной полиции (ГП), преступники используют незарегистрированные SIM-карты для анонимного общения, незаконного слежения за объектами и лицами, а также для анонимного оборота данных, в том числе касающихся детей, материалов сексуального характера с участием детей и другой защищенной информации. Кроме того, такие SIM-карты применяются для оказания незаконных услуг, оборота запрещенных веществ и предметов, сокрытия личности при совершении преступлений в киберпространстве, а также для незаконной вербовки лиц и в других противоправных действиях.
Согласно данным ГП, в среднем в 30% расследуемых преступлений используются незарегистрированные SIM-карты, и эта тенденция растет. В последние месяцы доля таких случаев достигла примерно 40%. Чем серьезнее готовится преступление, тем активнее преступники используют незарегистрированные SIM-карты. Наиболее распространенная сфера их применения — мошенничество.
Регистрация данных SIM-карт поможет также снизить количество ложных сообщений о минировании, мошенничества, отмывания преступно полученных средств, оборота наркотиков, а также незаконного использования технических устройств — например, дронов, GPS-трекеров, видеокамер, устройств прослушки, в том числе для сбора данных о критически важных объектах и частных лицах.
Используя незарегистрированные SIM-карты с доступом к интернету, преступники могут запускать приложения для скрытого общения, а затем изымать SIM-карту из устройства, продолжая использовать Wi-Fi, что расширяет их возможности по сокрытию личности и следов преступлений, в том числе связанных с угрозами нацбезопасности.
МВД подчеркивает, что в условиях геополитической нестабильности все больше стран мира вводят обязательную регистрацию SIM-карт — по состоянию на 2021 год это требование действовало уже в 157 странах. В ЕС оно отсутствует лишь в Нидерландах, Ирландии, Дании, Португалии, Финляндии, Чехии, Эстонии, Латвии, на Кипре, в Словении, Румынии и Хорватии. С 1 января 2025 года обязательная регистрация SIM-карт вводится также в Литве. В настоящее время на уровне ЕС обсуждается возможность введения единого регулирования по этому вопросу.
Для реализации этого шага необходимо дополнить Закон об электронных коммуникациях новой нормой, устанавливающей обязанность оператора связи получать от пользователя конкретные персональные данные при покупке SIM-карты: имя, фамилию, персональный код (или название и регистрационный номер — для юрлиц), а также адрес, по аналогии с действующим порядком для пользователей постоплатных услуг. Дополнительно в законе планируется предусмотреть обязанность продавцов SIM-карт указывать номер проданной карты и связывать его с идентификационными данными покупателя.