Борясь с преступниками, в Латвии намерены начать регистрацию пользователей предоплаченных SIM-карт

МВД подчеркивает, что в условиях геополитической нестабильности все больше стран мира вводят обязательную регистрацию SIM-карт — по состоянию на 2021 год это требование действовало уже в 157 странах. В ЕС оно отсутствует лишь в Нидерландах, Ирландии, Дании, Португалии, Финляндии, Чехии, Эстонии, Латвии, на Кипре, в Словении, Румынии и Хорватии. С 1 января 2025 года обязательная регистрация SIM-карт вводится также в Литве. В настоящее время на уровне ЕС обсуждается возможность введения единого регулирования по этому вопросу.