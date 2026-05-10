Илма Чепане: приватизация в 90-х превратила нас в "государство арендаторов"

На вопрос о том, что в девяностые, возможно, следовало сделать иначе, Илма Чепане отвечает, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. А делать тогда нужно было очень многое. Она сама была очень близко связана с земельной реформой. Позже специально изучала как приватизацию земли, так и денационализацию. Беда, по ее словам, началась уже в самом начале, когда весь этот процесс разделили на три части — одни занимались приватизацией в сельской местности, другие — в городах, третьи — приватизацией домов. На самом деле все это нужно было рассматривать в комплексе.