9 мая прошло спокойнее, но без нарушений не обошлось: полиция начала почти 100 дел
9 мая в Латвии в этом году прошло спокойнее, чем годом ранее: Государственная полиция не начала ни одного уголовного процесса, однако за административные нарушения уже заведены почти сто дел — в основном из-за символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления.
В этом году полиция не начала ни одного уголовного процесса в связи с нарушениями 9 мая, однако по административным нарушениям начаты 98 процессов.
Административно задержаны четыре участника празднования так называемого Дня победы.
Большинство административных процессов начаты за использование в публичном месте символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления, особенно в цифровой среде.
Также начаты несколько административных процессов за использование пиротехники. Установлены подозреваемые лица, с которыми сейчас продолжается работа.
Государственная полиция указывает, что общее число административных процессов еще увеличится, поскольку продолжается оценка нарушений в цифровой среде.
Кроме того, вчера у памятных мест полиция задержала несколько человек, находившихся в розыске по другим преступлениям, в том числе по делу о незаконной реализации наркотических веществ.
Возложение цветов в парке Дубровина в Даугавпилсе (09.05.26)
