Ставок больше, чем сотрудников: новый тренд в госуправлении Латвии?
Число работников в госучреждениях сокращается, хотя должностных ставок — наоборот, становится больше. Полиция, VID и Служба неотложной помощи держат рекордный разрыв между реальными сотрудниками и количеством ставок — и это уже тревожный сигнал.
Наибольшее число работников в учреждениях государственного управления в конце прошлого года было в Государственной полиции, где было трудоустроено 5288 человек, свидетельствует обобщенная Государственной канцелярией информация. В то же время количество должностных ставок в Госполиции в конце 2025 года было значительно больше - 6749.
В Службе неотложной медицинской помощи в конце прошлого года работало 3323 человека, а количество должностных ставок составляло 3229,555.
В Службе государственных доходов в конце 2025 года было занято 3094 человека. В то же время количество должностных ставок там составляло 3559.
В целом в учреждениях государственного управления в конце прошлого года работало 44 643 человека, а также было 49 160,795 должностных ставок. По сравнению с концом июня 2025 года, число занятых в конце прошлого года было на 0,3% меньше, а количество должностных ставок увеличилось на 1,1%.