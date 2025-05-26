Жители Латвии все меньше разговаривают по телефону - интернет победил!

"Потребление данных продолжает стабильно расти с каждым годом, однако уже не наблюдается столь стремительного роста, как пять или десять лет назад, когда мобильный интернет только входил в нашу повседневную жизнь, - рассказывает технический директор Tele2 Лига Круминя. - Чтобы удовлетворить растущий спрос на мобильные данные, мы, как первый оператор в Латвии, успешно отключили устаревшую технологию 3G и освободившиеся радиочастотные ресурсы эффективно перенаправили на увеличение емкости сетей 4G и 5G. Наши коллеги в Швеции, например, планируют до конца этого года отказаться и от технологии 2G, переведя все голосовые вызовы в сети 4G и 5G. В Латвии это пока не будет реализовано, поскольку 2G все еще обеспечивает голосовую связь для части клиентов, использующих старые устройства".