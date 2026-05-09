"Все равно увезут одной машиной" - почему старый миф о сортировке мусора больше не работает
Распространенный миф о том, что сортировать отходы бессмысленно, в Латвии до сих пор живет, хотя сама система уже давно работает иначе.
Миф о том, что сортировать отходы бессмысленно, потому что все равно все увозят одной машиной, появился давно, но сегодня он не соответствует действительности. Об этом в эфире Latvijas Radio рассказал руководитель Eco Baltija Vide Янис Айзбалтс.
По его словам, происхождение мифа связано с прежней системой, когда в Латвии были отдельные синие контейнеры для бумаги и картона и желтые — для пластика. Позже операторы перешли на более автоматизированную сортировку, и вместо разделения по цветам появился общий контейнер для легкой упаковки.
Именно тогда содержимое синих и желтых контейнеров стали забирать вместе. Люди видели, как бумага и пластик оказываются в одной машине, и делали вывод, что сортировка не имеет смысла. Однако, как пояснил Айзбалтс, населению тогда недостаточно ясно объяснили: все виды упаковки можно складывать в один контейнер, а дальнейшая сортировка проводится уже у оператора.
«Сейчас уже около десяти лет все операторы в Латвии сортируют легкую упаковку в одном контейнере. Стекло, конечно, собирается отдельно», — отметил он.
При этом бывают случаи, когда содержимое контейнера для упаковки действительно увозят вместе с бытовыми отходами. Но это происходит не потому, что операторы смешивают мусор специально, а потому что в контейнере обнаружены посторонние бытовые отходы. В таких случаях об этом сообщают владельцу договора или управляющему домом, а за нарушение может быть начислен штраф.
Айзбалтс подчеркнул, что операторам самим невыгодно смешивать упаковку с обычным мусором: у них есть обязательства перед городом, они должны показывать, сколько отходов отсортировано и как улучшаются результаты.
Содержимое контейнеров проверяют дважды: сначала работники открывают крышку и осматривают отходы сверху, а затем еще раз смотрят, что попадает в так называемую «пасть» мусоровоза, куда контейнер выгружается. Это нужно, потому что иногда люди кладут сверху бумагу, а снизу прячут, например, строительный мусор.
Если такое нарушение обнаружено, клиент получает фото из мусоровоза и большой перерасчет. По словам Айзбалтса, такие случаи встречаются сравнительно редко, а люди постепенно становятся более ответственными.