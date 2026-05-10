"Чем больше ездишь, тем дешевле": Rīgas satiksme раскрывает, как изменится оплата в рижском транспорте
В рижском общественном транспорте готовят одну из самых заметных перемен последних лет: вместо привычной покупки билета пассажиры в будущем смогут просто прикладывать банковскую карту, а система сама будет считать, сколько поездок они совершили и какая цена для них выгоднее.
Rīgas satiksme начало исследование рынка для новой билетной и платежной системы, которая в будущем позволит оплачивать поездки гораздо проще — просто приложив банковскую карту, сообщают TV3 Ziņas.
Тем временем в социальных сетях люди задают более конкретные вопросы: не исчезнут ли после внедрения новой системы нынешние способы оплаты, насколько удобно ею смогут пользоваться разные группы пассажиров и как будут контролировать поездки. Кроме того, пассажирам пока не ясно, как на практике будет вестись учет поездок и как именно система будет рассчитывать для человека наиболее выгодную стоимость.
В Rīgas satiksme объясняют: перемены неизбежны, поскольку нынешняя система уже отслужила свое. Она является закрытой и основана на решениях одного поставщика, поэтому модернизировать ее без несоразмерно больших вложений практически невозможно. Поэтому новую систему планируют как решение открытого типа, которое в будущем можно будет адаптировать и к единой билетной системе, над созданием которой в Латвии еще продолжается работа.
«Используя банковскую карту или другое платежное средство, можно оценить, сколько раз человек ездил, и по определенной формуле, по определенному алгоритму, в зависимости от количества поездок, рассчитать итоговую цену — сколько поездок было совершено в течение дня, недели или месяца и сколько в итоге пассажир заплатит за совершенные поездки. Чем больше ездишь, тем дешевле тебе обходится проезд», — говорит председатель правления Rīgas satiksme Джинета Иннуса.
Сейчас еще продолжается исследование рынка, но уже этим летом планируется объявить закупку. Предварительная стоимость новой системы может составить от пяти до семи миллионов евро. На практике ее планируют внедрить в течение следующего года.