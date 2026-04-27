В общественном транспорте Риги готовят новую систему оплаты: билеты заранее покупать будет не обязательно
Rīgas satiksme готовит новую систему оплаты проезда, которая позволит пассажирам рассчитываться банковской картой, телефоном, QR-кодом и другими способами без предварительной покупки билета. При этом действующие э-талоны планируют сохранить, чтобы пожилым людям и пассажирам с инвалидностью не пришлось менять привычный порядок.
Планируется, что новая система позволит оплачивать поездки без предварительной покупки билета. Она будет учитывать совершенные поездки и применять для пассажира наиболее выгодную стоимость. Одновременно такая система даст возможность гибче формировать тарифы и быстрее вводить новые решения.
Действующая система электронных расчетов устарела. Ее невозможно полноценно совместить с современными способами оплаты, в том числе с использованием банковских карт в транспортных средствах. Кроме того, сейчас на предприятии работают несколько не связанных между собой билетных систем. Они технологически устарели и имеют ограниченные возможности для дальнейшего развития.
При подготовке исследования рынка и закупочной документации одним из требований станет интеграция с действующими э-талонами. Это значит, что пассажиры и в дальнейшем смогут использовать нынешние э-талоны для регистрации поездки.
В Rīgas satiksme подчеркивают, что это особенно важно для пожилых людей и пассажиров с инвалидностью. Если они не захотят менять свои привычки, никаких дополнительных действий с их стороны не потребуется.
В ходе исследования рынка Rīgas satiksme обратится к широкому кругу потенциальных разработчиков системы. Цель — получить более точную информацию об ориентировочных расходах и возможном графике поставки, чтобы подготовить качественную закупочную документацию.