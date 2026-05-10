В Латвии есть замок, который пережил епископов, баронов, революцию и два разрушительных пожара
Дундагский замок — один из самых старых и крупных замков Северного Курземе. Его начали строить еще в XIII веке, он пережил смену владельцев, войны, крупные пожары и перестройки, а сегодня работает как живое общественное пространство — с культурными событиями, выставками, туристическим центром и школой искусств.
Дундагский замок находится в Дундаге, в Талсинском крае. Это один из самых заметных средневековых замков Курземе: туристические источники называют его крупнейшим замком Северного Курземе и отмечают, что он хорошо сохранился, несмотря на многочисленные перестройки. Его начали строить в XIII веке по инициативе Рижского домского капитула — церковной структуры, владевшей землями в этом регионе.
Первые сведения о Дундаге относятся к 1245 году: тогда рижский епископ Николай передал Рижскому домскому капитулу 200 акров земли в этой местности. Латвийское радио со ссылкой на гидов Дундагского замка отмечало, что первоначально это была не «романтическая резиденция», а скорее укрепленное хозяйственное место, связанное со сбором сельскохозяйственной продукции.
Место для замка было выбрано не случайно. Он стоит на участке, который с трех сторон был окружен водой: его защищали воды, образованные запрудой на речке Пацес. Со стороны суши в средневековье дополнительной защитой служил ров. Такая планировка делала замок не просто усадебным домом, а укрепленным пунктом.
В 1434 году замок перешел к Курземскому епископу. Позже, с XVI до XX века, он был связан с дворянскими родами Майделей и Остен-Сакенов. Именно в этот период средневековая крепость постепенно меняла функцию: из оборонительного сооружения она превращалась в помещичью резиденцию, то есть в центр крупного имения.
В XVII веке замок перестраивали уже как господский дом Дундагской усадьбы. Средневековая структура сохранилась, но внешний вид и внутреннее устройство постепенно менялись: здание приспосабливали не только для обороны, а для жизни владельцев, управления хозяйством и представительских функций.
Одним из самых тяжелых событий в истории замка стал пожар 1872 года. Он сильно повредил здание, а исторические интерьеры были уничтожены. Для подобных объектов это особенно существенная потеря: после пожаров часто сохраняются стены, но исчезает то, что показывает реальную повседневную жизнь владельцев — отделка, мебель, декоративные элементы, документы.
Второй крупный пожар произошел в 1905 году, во время революционных событий. После этого замок снова восстанавливали. Реконструкция началась в 1909 году по проекту архитектора Х. Пфайфера и продолжалась в последующие годы. В результате здание было модернизировано и получило облик, который уже не является чисто средневековым: в нем смешались следы разных эпох и перестроек.
После аграрной реформы и изменения статуса бывших дворянских имений замок постепенно утратил роль частной резиденции. С 1926 года он используется как общественное здание: здесь размещались местная администрация, школа и культурные учреждения. Это важная деталь: Дундагский замок не превратился в полностью заброшенный объект, а продолжил жить уже в другой функции.
Сегодня Дундагский замок остается не только историческим памятником, но и действующим общественным пространством. В нем проходят выставки, экскурсии, дегустации местных продуктов, мероприятия и праздники. Также здесь работают туристический информационный центр, помещения для мероприятий, ночлег и Дундагская школа музыки и искусства.
В 2021 году Центральное агентство финансов и договоров сообщало о проекте перестройки Дундагского замка при поддержке фондов Европейского союза. Общие расходы проекта составили 870 240,51 евро, из них публичное финансирование — 486 815,12 евро, финансирование государственного бюджета — 17 749,70 евро, а софинансирование самоуправления — 365 675,69 евро.
У замка есть и легендарная сторона. Самая известная история связана с Зеленой девой — Zaļā Jumprava. По одной из версий легенды, в замке жила девушка, которую так называли из-за любви к зеленой одежде. В другой распространенной версии говорится, что она нарушила запрет и увидела свадьбу гномов или эльфов, за что была наказана. Сегодня эта легенда остается одной из главных «визитных карточек» Дундагского замка.