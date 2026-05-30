Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:03
Латвию ждет самый приятный день недели - до +21 и почти без облаков
В субботу воздух прогреется до +21 градуса, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Максимальная температура воздуха составит от +16 до +21 градуса, на востоке страны и побережье - от +12 до +17 градусов. Днем ожидается небольшая облачность, в восточных регионах возможны дожди, сохранится слабый ветер.
В Риге день будет солнечным и сухим, а столбики термометров поднимутся до +17…+19 градусов.