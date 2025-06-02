Организатор мероприятия: "Билетов на Праздник песни никогда не хватит на всех!"
Организаторы Праздника песни и танца школьников выразили готовность улучшить систему продажи билетов, чтобы удовлетворить большее количество людей. Тем не менее уже сейчас ясно, что билетов на всех желающих все равно не хватит, поскольку количество мест на мероприятиях ограничено. Об этом в интервью передаче TV3 "900 секунд" заявила руководитель рабочей группы XIII Праздника песни и танца латвийской школьной молодежи Инга Васильева.
Инга Васильева признала, что одним из предметов обсуждения может стать максимальное количество билетов, которые можно приобрести за одну покупку. В этом году лимит составлял восемь билетов. До Праздника песни 2023 года максимум был четыре билета на одну покупку, однако тогда поступили возражения, например, от многодетных семей, которые не могли сразу купить билеты для всех членов семьи. Учитывая эти замечания, лимит был увеличен, однако, по словам Васильевой, после праздника этого года снова нужно будет задуматься, стоит ли сохранять такую практику в будущем. Представитель организаторов добавила, что анализ данных о продажах показывает: большинство покупателей приобретают по две-четыре билета, а покупки по восемь билетов встречаются относительно редко.
На вопрос о возможности введения именных билетов, где при покупке нужно было бы указывать имя посетителя, и которые можно было бы вернуть, если указанный человек не сможет прийти, Васильева ответила, что уже сейчас теоретически можно идентифицировать каждого покупателя. Однако, по ее словам, персонализация билетов все равно "не решит основную проблему — количество мест ограничено".
Васильева также отметила, что даже с именными билетами перекупщики найдут способы их перепродать или обменять. Кроме того, у людей появится дополнительное беспокойство — указано ли на билете правильное имя. Проверка таких билетов у входа займет гораздо больше времени, что приведет к длинным очередям. "У каждого из этих аспектов есть свои плюсы и минусы", — сказала представитель организаторов, добавив, что в ноябре планируется конференция, на которой будут обсуждаться многие вопросы, связанные с организацией праздника.
Как уже сообщалось, на прошлой неделе в продажу поступили билеты на мероприятия XIII Праздника песни и танца школьной молодежи Латвии, и спрос на них, как обычно, оказался очень высоким. Вскоре после этого на сайтах объявлений появились билеты на перепродажу по значительно завышенной цене.
Многие родители выразили в социальных сетях недовольство тем, что не успели купить билеты на концерты, в которых участвуют их дети. Организаторы пояснили, что, понимая желание родителей увидеть своих детей на празднике, рассматривалась возможность резервирования билетов для участников. Однако с учетом ограниченного числа мест, высокого общественного интереса и широкой аудитории праздника было решено пустить все билеты в открытую продажу.
В заявлении организаторов подчеркивается, что продажа билетов на Праздник песни и танца "всегда вызывает эмоции", так как спрос значительно превышает предложение. Указано, что все концерты можно будет посмотреть по телевидению, а большой заключительный концерт будет транслироваться на экране на Домской площади в Риге. Также организаторы напомнили, что в программе праздника запланированы и несколько бесплатных мероприятий.