Организатор мероприятия: "Билетов на Праздник песни никогда не хватит на всех!"

Инга Васильева признала, что одним из предметов обсуждения может стать максимальное количество билетов, которые можно приобрести за одну покупку. В этом году лимит составлял восемь билетов. До Праздника песни 2023 года максимум был четыре билета на одну покупку, однако тогда поступили возражения, например, от многодетных семей, которые не могли сразу купить билеты для всех членов семьи. Учитывая эти замечания, лимит был увеличен, однако, по словам Васильевой, после праздника этого года снова нужно будет задуматься, стоит ли сохранять такую практику в будущем. Представитель организаторов добавила, что анализ данных о продажах показывает: большинство покупателей приобретают по две-четыре билета, а покупки по восемь билетов встречаются относительно редко.