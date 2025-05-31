Предлагают даже бойкот: родители участников школьного Праздника песни и танца не могут попасть на выступления детей
В Латвии разгорелся серьезный общественный резонанс вокруг традиционного Праздника песни и танца школьной молодежи, который пройдет в Риге с 5 по 13 июля. Все билеты на выступления и генеральные репетиции были моментально раскуплены, и множество родителей оказалось лишено возможности попасть на выступления собственных детей. Они реагируют на это по-разному.
Родители, пытавшиеся приобрести билеты через электронную очередь, получили сообщение о том, что все билеты распроданы. Это вызвало волну возмущения и обсуждений в социальных сетях. Мнения в обществе разделились. Некоторые родители заявляют, что если они не смогут присутствовать на выступлении своего ребенка, тот откажется участвовать в фестивале. Так, одна мама рассказала, что в коллективе, где занимаются ее дети, планируется бойкот: "У меня двое детей танцуют народные танцы, прошли отбор, и собирались выступать на стадионе «Даугава». Но родители не получили билеты. Примерно половина группы отказалась танцевать. Мои дети хотят участвовать, но что мы можем сделать, если половина коллектива вчера не пришла на репетицию? Хореограф в отчаянии, руководитель нервничает. Остальные дети хотят ехать, но как это возможно в такой ситуации? Половина детей из 7–9 классов сдали костюмы, вышли из чатов и больше не общаются".
Однако в сети появилось и противоположное мнение — комментарий одного родителя, который вызвал широкий отклик: "Я знаю, что говорю, и понимаю, что это вызовет волну негатива. Но, пожалуйста, прочтите это спокойно, без эмоций. Речь не идет о борьбе “против родителей” — речь идет о детях, о уважении и здравом смысле". Автор проводит параллель между Праздником песни и танца и Олимпийскими играми: "Разве родители великих спортсменов автоматически получают места на Олимпиаде? Нет. Там все покупают билеты на общих основаниях. И если не успели — не идут. Так же и с Праздником песни и танца — это культурная Олимпиада Латвии".
Родитель подчеркивает: фестиваль — это не компенсация родителям за вложенное время и средства, а праздник детей: "Праздник не должен становиться источником чувства вины у ребенка — “мама не попала, папа злится, потому что я танцую…” Это не тот посыл, который должен нести этот праздник. Эти события — не о том, что вы увидите, а о том, что почувствует ваш ребенок".
Также приводится расчет, почему физически невозможно обеспечить места всем родителям:
- Танцоров — около 18 000
- Мест на стадионе — 10 461
- Два вечера выступлений = около 21 000 зрителей
- Если каждому участнику нужно 2 места — потребуется 36 000 мест
"Куда посадить остальных? На мосту? На крыше? На поле рядом с детьми?" - вопрошает автор и призывает родителей поддержать своих детей не билетом, а доверием, гордостью и уважением к происходящему:
"Ваш ребенок танцует не только для Латвии — он танцует для мира. Эти праздники включены в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Поддержите его не претензиями, а любовью".
В завершение родитель предлагает простую, но трогательную альтернативу: "Накройте дома белую скатерть, зажгите свечу. Смотрите трансляцию по телевизору всей семьей. Скажите ребенку: “Мы тебя видели. Мы гордимся тобой". И тогда ваш дом станет настоящей частью праздника".