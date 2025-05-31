Предлагают даже бойкот: родители участников школьного Праздника песни и танца не могут попасть на выступления детей

Родители, пытавшиеся приобрести билеты через электронную очередь, получили сообщение о том, что все билеты распроданы. Это вызвало волну возмущения и обсуждений в социальных сетях. Мнения в обществе разделились. Некоторые родители заявляют, что если они не смогут присутствовать на выступлении своего ребенка, тот откажется участвовать в фестивале. Так, одна мама рассказала, что в коллективе, где занимаются ее дети, планируется бойкот: "У меня двое детей танцуют народные танцы, прошли отбор, и собирались выступать на стадионе «Даугава». Но родители не получили билеты. Примерно половина группы отказалась танцевать. Мои дети хотят участвовать, но что мы можем сделать, если половина коллектива вчера не пришла на репетицию? Хореограф в отчаянии, руководитель нервничает. Остальные дети хотят ехать, но как это возможно в такой ситуации? Половина детей из 7–9 классов сдали костюмы, вышли из чатов и больше не общаются".