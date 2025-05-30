Европейская страна объявлена мировым лидером по количеству ядерных бункеров на душу населения

"Люди спрашивали меня, какие меры им следует принять, куда им придется идти", - говорит Шельберт. Она признается, что сначала не была уверена, шутка ли это, ведь ее организация Unterirdisch Überleben ("Выживание под землей") является историческим обществом, а не департаментом гражданской защиты. Впрочем, она серьезно относилась к обращениям, перенаправляя людей в соответствующие службы. "Но потом пришло еще больше электронных писем. И телефонных звонков", - вспоминает она.