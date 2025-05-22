В приложении "112 Latvija" появилась карта ближайших убежищ - работает даже без интернета

Если при открытии приложения вы не видите раздел "Убежища", необходимо обновить приложение. Информация об убежищах регулярно обновляется и также доступна на сайте www.112.lv в разделе "Patvertnes". "Хотя тема убежищ стала особенно актуальной из-за геополитической ситуации в регионе, чрезвычайные ситуации могут быть самыми разными — от вооруженных конфликтов до природных катастроф, таких как наводнения, ураганы или град. Поэтому своевременное информирование о ближайших убежищах крайне важно для безопасности каждого", — подчеркивает начальник VUGD, полковник Мартиньш Балтманис.