В приложении "112 Latvija" появилась карта ближайших убежищ - работает даже без интернета
Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) сообщает, что в мобильном приложении "112 Latvija" появилась новая функция — возможность просматривать ближайшие доступные убежища. Это решение разработано с целью повысить информированность населения и обеспечить оперативную реакцию в чрезвычайных ситуациях.
Теперь пользователи приложения смогут на карте увидеть не только ближайшие к их текущему местоположению убежища, подвалы которых признаны соответствующими или частично соответствующими требованиям, но и другие убежища по всей Латвии. Кроме того, доступна основная информация об этих местах.
В разделе "Убежища" добавлено информационное окно, где пользователь может узнать, есть ли поблизости безопасное убежище, а также получить рекомендации по действиям в случае угрозы — как в помещении, так и на улице. Дополнительно реализована функция быстрого перехода к навигационной системе телефона, чтобы быстрее добраться до выбранного убежища.
Учитывая, что в чрезвычайной ситуации может быть нарушена связь, приложение предусмотрело возможность отображения информации об убежищах даже при отсутствии интернет-соединения.
Если при открытии приложения вы не видите раздел "Убежища", необходимо обновить приложение. Информация об убежищах регулярно обновляется и также доступна на сайте www.112.lv в разделе "Patvertnes". "Хотя тема убежищ стала особенно актуальной из-за геополитической ситуации в регионе, чрезвычайные ситуации могут быть самыми разными — от вооруженных конфликтов до природных катастроф, таких как наводнения, ураганы или град. Поэтому своевременное информирование о ближайших убежищах крайне важно для безопасности каждого", — подчеркивает начальник VUGD, полковник Мартиньш Балтманис.
Кроме новой функции, приложение "112 Latvija" также позволяет:
- получать предупреждающие уведомления,
- получать советы по безопасности в различных чрезвычайных ситуациях,
- отправлять SMS на единый номер экстренной помощи 112.
Жителям, еще не установившим приложение "112 Latvija", рекомендуется это сделать, а существующим пользователям — обновить его, чтобы получить доступ к новым функциям и информации.
Сотрудники VUGD уже обследовали 3286 подвалов и подземных помещений, находящихся в собственности государства и самоуправлений. Согласно рекомендациям по минимальным требованиям для убежищ III категории, 395 объектов признаны соответствующими, а 1277 — частично соответствующими. Общая вместимость таких помещений — 532 863 человека. В прошлом году VUGD передала самоуправлениям таблички с обозначениями убежищ, которые были размещены на зданиях, где подвалы признаны соответствующими или частично соответствующими разработанным рекомендациям.