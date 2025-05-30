В Риге расширяют летний ремонт улиц - не застряньте в пробке!

На следующей неделе планируется начать работы на участке улицы Августа Домбровска от улицы Балтазбазницас до улицы Мерниеку и на улице Мерниеку, на двух участках улицы Биекерниеку — от улицы Улброкас до кольца на улице Юглас и от остановки «Детская больница Гайльэзерс» до городской границы, на Южном мосту и его подъездах (по частям), на транспортной развязке Милгравья, на участке улицы Пиедруяс от улицы Виесталвас до улицы Пилдас, на участке улицы Пилдас от улицы Пиедруяс до улицы Ницгалес, на участке улицы Улброкас от улицы Августа Деглава до улицы Бралю Каудзишу, а также на участке улиц Виесталвас и Сешку от улицы Пиедруяс до улицы Дарзциема.