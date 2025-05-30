В Риге расширяют летний ремонт улиц - не застряньте в пробке!
В настоящее время работы по ремонту улиц ведутся в семи местах Риги, а на следующей неделе их планируется начать еще в десяти.
В течение всего лета, поэтапно, обновление покрытия будет проводиться и на оставшихся 35 объектах. Почти на всех улицах будет обновлено как покрытие проезжей части, так и прилегающих тротуаров.
Сейчас работы проходят на улице Акас, улице Цесвайнес, на участке 2-й линии Чиекуркалнса от 2-й поперечной линии до улицы Вискалю, на участке улицы Фирса Садовникова от улицы Лачплеша до улицы Католю, на транспортной развязке улицы Фрича Бривземниека, на участке улицы Пернавас от улицы Августа Деглава до улицы Бривибас, на участке улицы Слиежу от дома №35 до улицы Гауйенас.
На следующей неделе планируется начать работы на участке улицы Августа Домбровска от улицы Балтазбазницас до улицы Мерниеку и на улице Мерниеку, на двух участках улицы Биекерниеку — от улицы Улброкас до кольца на улице Юглас и от остановки «Детская больница Гайльэзерс» до городской границы, на Южном мосту и его подъездах (по частям), на транспортной развязке Милгравья, на участке улицы Пиедруяс от улицы Виесталвас до улицы Пилдас, на участке улицы Пилдас от улицы Пиедруяс до улицы Ницгалес, на участке улицы Улброкас от улицы Августа Деглава до улицы Бралю Каудзишу, а также на участке улиц Виесталвас и Сешку от улицы Пиедруяс до улицы Дарзциема.
Самыми масштабными по площади ремонты улиц в этом году будут на следующих пяти участках: улица Ганибу дамбис от улицы Петерсалас до моста через Саркандаугаву (48,6 тыс. м²), проспект Карля Улманя от улицы Лиепаяс до улицы Яунмоку (26,6 тыс. м²), улица Биекерниеку от улицы Улброкас до кольца на улице Юглас (22,7 тыс. м²), улица Биекерниеку от остановки «Детская больница Гайльэзерс» до границы города (22,3 тыс. м²) и проспект Вецаки от улицы Эммас до улицы Палеяс (22,3 тыс. м²).
Самоуправление напоминает, что ремонтные работы в Риге продлятся в течение всего строительного сезона — до поздней осени, если погодные условия будут благоприятными. Во время проведения работ необходимо учитывать возможные ограничения движения.
Если в Риге пока все идет по плану, обещанных новых перронов на многих станциях в этом году мы не дождемся. То ли строители подвели, то ли деньги закончились.