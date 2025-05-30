Ремонт перронов затягивается, на крустпилсском направлении в этом году новых платформ не будет

По его словам, на елгавской линии, где необходимо как строительство новых платформ, так и обновление контактной сети, есть надежда завершить все работы по модернизации в этом году. «То же самое касается линий Скулте и Тукумс. Параллельно строится контактная сеть от Болдераи до Иманты-Слоки, включая также строительство двух новых станций», - сообщил Гринбергс.