Ремонт перронов затягивается, на крустпилсском направлении в этом году новых платформ не будет
На железнодорожной линии Айзкраукле (Крустпилс) в этом году новых платформ не будет, признал в интервью агентству LETA председатель правления Latvijas dzelzceļš (LDz) Артис Гринбергс.
По его словам, на елгавской линии, где необходимо как строительство новых платформ, так и обновление контактной сети, есть надежда завершить все работы по модернизации в этом году. «То же самое касается линий Скулте и Тукумс. Параллельно строится контактная сеть от Болдераи до Иманты-Слоки, включая также строительство двух новых станций», - сообщил Гринбергс.
Наиболее сложная ситуация в проекте модернизации платформ — именно на линии Айзкраукле. Подрядчики, наконец, признали, что первоначальные сметы были неправильными, и потребуются корректировки.
Кроме того, в феврале этого года по решению Рижского городского суда в отношении одного из участников подрядного объединения — АО BMGS — было начато дело о процессе правовой защиты. «Финансовые трудности компании напрямую влияют на успешное выполнение проекта и организацию работ. Темпы строительства на линии Айзкраукле не соответствуют требованиям, есть трудности с привлечением и восстановлением доверия субподрядчиков и поставщиков», - отметил Гринбергс.
«В этом году новых платформ на этой линии не будет. В ближайшее время будет юридическая ясность — останемся ли мы с уменьшенным объемом работ по текущему договору или пойдем по альтернативному пути», - добавил глава LDz.
В рамках проекта ремонта перронов планировалось модернизировать 48 повышенных пассажирских платформ и связанную с ними инфраструктуру на линиях Крустпилс (Айзкраукле), Саулкрасты, Тукумс и Елгава. На крустпилсской линии предполагалось реконструировать 12 платформ, на линии Саулкрасты — 20, на линии Тукумс — 9, а на линии Елгава — 7.
Как мы уже сообщали, латвийская железнодорожная инфраструктура вдруг потребовала огромных вложений. Ремонтировать надо уже не только перроны станций - срок эксплуатации 90% контактной сети железных дорог в Латвии уже превышен, а на обновление не хватает финансов.