Срок эксплуатации 90% контактной сети железных дорог в Латвии уже превышен, а на обновление не хватает финансов
В Латвии на полное обновление всей 500-километровой контактной сети железных дорог не хватает 40% необходимого финансирования.
Для полной реконструкции всех 500 км контактной железнодорожной сети в Латвии в настоящее время не хватает 40% необходимого финансирования, рассказал в интервью агентству LETA председатель правления ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz) Артис Гринбергс.
Он напомнил, что электрификация железных дорог в Латвии проводилась в 1950-1970 гг., а средний срок эксплуатации опор и проводов контактной сети составляет около 30-40 лет. В связи с этим срок эксплуатации 90% контактной сети уже превышен.
Как отметил Гринбергс, около десяти лет назад проект электрификации железнодорожной сети был приостановлен без резервного плана по обновлению старых контактных сетей, и сегодня они уже находятся в критическом состоянии. В то же время он подчеркнул, что LDz "не сидит сложа руки" - на некоторых участках начаты работы по модернизации, например, до 2026 года на финансирование ЕС планируется модернизировать 100 км сетей на направлении в Елгаву.
Как рассказал Гринбергс, в рамках следующего периода планирования фондов ЕС предстоит модернизировать еще 188 км электрифицированных путей. "К сожалению, на данный момент не хватает примерно 40% необходимого финансирования, чтобы полностью восстановить все 500 км контактной сети. Если изначально на эти работы планировалось выделить 267 млн евро из средств Фонда сплоченности, то теперь, после перераспределения финансирования на другие приоритеты отрасли, LDz получит средства только на срочные работы по модернизации инфраструктуры на участках с интенсивным движением - Слока-Тукумс II, Торнякалнс-Иманта и Центральный вокзал-Огре на направлении в Айзкраукле", - сообщил руководитель LDz.
В настоящее время 90% всех пассажирских перевозок осуществляется на электрифицированных участках - в 2024 году по ним перевезено 17,4 млн из общего количества 19,4 млн пассажиров. "С учетом прогнозируемого развития пассажирских перевозок нагрузка на контактную сеть будет только расти, поэтому ее качество уже сейчас прямо влияет и будет продолжать влиять на пассажиров и привычки их передвижения", - пояснил он.
Гринбергс подчеркнул, что LDz поддерживает имеющуюся контактную сеть в рабочем состоянии и устраняет неотложные повреждения в рамках имеющегося финансирования. Однако в случае значительных повреждений, создающих высокий риск для безопасной эксплуатации и движения поездов, LDz может принять решение о закрытии отдельных участков или сегментов до устранения проблем.
Руководитель предприятия отметил, что с целью снижения рисков LDz работает над альтернативным планом и ведет переговоры с Министерством сообщения, Министерством финансов, Европейским инвестиционным банком и другими сторонами, чтобы при необходимости получить недостающее финансирование на международных финансовых рынках.
Передача "Ничего личного" на телеканале TV3 ранее сообщила, что в марте этого года LDz предупредило Минсообщения о том, что из соображений безопасности без полной реконструкции системы контактной сети в течение 5-10 лет движение электропоездов, возможно, придется прекратить. Причиной обращения в министерство стало то, что предусмотренные для обновления контактной сети средства европейских фондов планировалось перераспределить на другие проекты, например, на соединение "Rail Baltica" с аэропортом.