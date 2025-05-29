Срок эксплуатации 90% контактной сети железных дорог в Латвии уже превышен, а на обновление не хватает финансов

Как отметил Гринбергс, около десяти лет назад проект электрификации железнодорожной сети был приостановлен без резервного плана по обновлению старых контактных сетей, и сегодня они уже находятся в критическом состоянии. В то же время он подчеркнул, что LDz "не сидит сложа руки" - на некоторых участках начаты работы по модернизации, например, до 2026 года на финансирование ЕС планируется модернизировать 100 км сетей на направлении в Елгаву.