Названы самые зеленые города планеты. Первое место всех удивило

Еще 30-40 лет назад колумбийский город Медельин ассоциировался исключительно с наркокартелем Пабло Эскобара. Однако теперь, когда всемирноизвестный наркобарон мертв уже более трех десятилетий, город стремится, чтобы мир знал его с другой стороны, например, как "город вечной весны", "столицу гор", "город цветов" или "столицу орхидей". Второй по величине город Колумбии возглавил рейтинг благодаря тому, что 92% местных жителей довольны масштабами зеленых зон и легкостью доступа к природе.