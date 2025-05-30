Ушедший с должности председателя правления Восточной больницы Нормунд Станевич обратился к политикам: так продолжаться в Латвии не должно!

И это не просто больница — это живая и дышащая система, чье сердце бьется в руках, умах и сердцах пяти тысяч человек. Каждый сотрудник RAKUS — не просто коллега, это сплоченный коллектив, который честно борется за будущее больницы и пациентов. Эти люди ходят на работу не просто за зарплатой, они идут спасать жизни. И я до слез горжусь тем, что имел честь быть рядом с ними.