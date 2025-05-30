Ушедший с должности председателя правления Восточной больницы Нормунд Станевич обратился к политикам: так продолжаться в Латвии не должно!
Учитывая различия в видении дальнейшего развития и будущей стратегии Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS), председатель правления Нормунд Станевич решил покинуть свою должность по взаимному соглашению с наблюдательным советом больницы. Сам Станевич опубликовал в Facebook мнение, которое, по его словам, стоит прочитать каждому жителю Латвии.
Публикуем мнение Нормунда Станевича полностью c переводом на русский язык:
«Сегодня мое сердце бьется с болью и гордостью одновременно. Наступил момент, которого нельзя откладывать — мой путь в роли руководителя RAKUS подошло к концу. Это не просто должность, от которой я отказываюсь. Это было дело моего сердца.
И это не просто больница — это живая и дышащая система, чье сердце бьется в руках, умах и сердцах пяти тысяч человек. Каждый сотрудник RAKUS — не просто коллега, это сплоченный коллектив, который честно борется за будущее больницы и пациентов. Эти люди ходят на работу не просто за зарплатой, они идут спасать жизни. И я до слез горжусь тем, что имел честь быть рядом с ними.
Мне грустно прощаться, но чувство гордости за команду RAKUS — самую лучшую команду и самую лучшую больницу Латвии — сильнее.
Когда в 2023 году я начал этот путь, мной руководствовалось не только разум, но и сердце: эффективность, человечность и безопасность. Вместе мы начали цифровую трансформацию, учились, строили здания и — что еще важнее — строили доверие. Но самое главное: мы не потеряли человека в этом процессе. Напротив — мы поставили его в центр, туда, где ему и место. Но сердце болит от того, что происходит за стенами RAKUS.
Бюрократия, произвол, лоббирование отдельных интересов в ущерб интересам пациентов — все это оставляет горькое послевкусие. Я глубоко сожалею о неспособности государственной власти смотреть дальше собственного носа. Но я вижу не только проблемы — я вижу решения:
Дорогие сотрудники RAKUS, вы — лучшая команда! Продолжайте быть опорой для пациентов и друг для друга. Ваш профессионализм и самоотверженность — это краеугольный камень латвийского здравоохранения.
Дорогие пациенты, будьте спокойны! Вы в руках удивительных, самоотверженных и исключительно профессиональных медиков. RAKUS останется для вас местом надежды и убежищем.
Обществу — нам нужно строить профессиональное, открытое и ориентированное на интересы общества государственное управление. А не то, что существует сегодня.
А политикам я скажу прямо: так продолжаться в Латвии не должно!
Прощаться нелегко, но еще труднее — молчать.
Спасибо каждому врачу, медсестре, техническому работнику, руководителю, пациенту и партнеру. Спасибо за доверие, смелость и сердечную мудрость. Вы дали мне больше, чем я когда-либо смогу отдать взамен.
RAKUS — это не просто больница. Это место надежды. Место жизни. И она навсегда останется в моем сердце как символ того, что возможно, когда вместе идут люди с одной целью: лечить не только тело, но и общество.
Теперь я сделаю паузу, осмыслю произошедшее и буду искать новые вызовы. Это не конец — это новое начало. И я знаю: RAKUS продолжит расти и развиваться, потому что в ее основе — люди с несгибаемым духом.
С любовью и уважением!»
Ранее Otkrito.lv сообщал, что глава Восточной больницы Нормунд Станевич подал в отставку из-за разных взглядов на будущее здравоохранения.