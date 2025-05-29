Глава Восточной больницы Нормунд Станевич подал в отставку из-за разных взглядов на будущее здравоохранения

По словам министра здравоохранения Хосама Абу Мери, на завершение корпуса "А2" PSKUS нужно больше денег, чем ожидалось изначально, а достроить корпус необходимо, чтобы не потерять деньги ЕС. Министр рассказал, что теперь PSKUS планируется перераспределить деньги, которые в свое время были выделены RAKUS на строительство инфекционного отделения.