На Югле снесут одноэтажку с магазинами - вместо нее хотят построить торговый центр
Рижская дума решила передать на общественное обсуждение локальный план для территории на пересечении Бривибас гатве и улицы Юглас, где планируется построить торговый центр.
Площадь участка на Бривибас гатве, 432 составляет около 7200 квадратных метров. Здесь планируется создать новый торгово-сервисный центр с жилой функцией.
В настоящее время на этом месте находится одноэтажное здание, в котором работают магазин, заведение общественного питания и зал азартных игр. Существующее здание планируется снести.
Основой локального плана является идея развития многофункциональной застройки — торгового и сервисного объекта с жилыми помещениями.
Для большей части территории установлено функциональное зонирование — зона смешанной застройки центра. Основные виды использования: многоквартирные жилые дома, офисные здания, торговые и сервисные объекты, учреждения здравоохранения и по уходу за животными, а также благоустроенные общественные пространства.
Планируемая высотность застройки — до четырех этажей.
Проект предусматривает создание озелененной территории, включая трехуровневые посадки вдоль Бривибас гатве, удобное и безопасное пространство для пешеходов, благоустроенную общественную зону для разных возрастных групп с современными решениями в области дизайна среды, соответствующими принципам создания районных центров. Также предполагается создание отдельной велоинфраструктуры и внедрение устойчивых решений для отвода дождевой воды.
Подготовленные решения должны способствовать качественному развитию центральной части района Югла.