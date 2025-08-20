На Югле снесут одноэтажку с магазинами - вместо нее хотят построить торговый центр

Проект предусматривает создание озелененной территории, включая трехуровневые посадки вдоль Бривибас гатве, удобное и безопасное пространство для пешеходов, благоустроенную общественную зону для разных возрастных групп с современными решениями в области дизайна среды, соответствующими принципам создания районных центров. Также предполагается создание отдельной велоинфраструктуры и внедрение устойчивых решений для отвода дождевой воды.