Бабелитис снова получил Голубой флаг; в будущем там сделают пешеходную тропу и лыжную трассу

«И в этом году купальная зона Бабелитиса получила Голубой флаг – это подтверждает, что это популярное место отдыха соответствует высоким стандартам качества и безопасности. Мы позаботились о том, чтобы отдых у воды для рижан этим летом стал более удобным, приятным и безопасным. В прошлом году на Бабелитисе были проведены значительные улучшения инфраструктуры – установлены новые столы, скамейки, информационные знаки и другое оборудование. В будущем мы планируем создать у озера пешеходную тропу и лыжную трассу», – подчеркнул председатель Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы Виестур Зепс.