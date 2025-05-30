Бабелитис снова получил Голубой флаг; в будущем там сделают пешеходную тропу и лыжную трассу
фото: flickr/rigasdome
На Бабелитисе вновь поднят Голубой флаг, подтверждающий качество и безопасность пляжа.
В Латвии

Бабелитис снова получил Голубой флаг; в будущем там сделают пешеходную тропу и лыжную трассу

Отдел новостей

Riga.lv / Otkrito.lv

29 мая на озере Бабелитис во второй раз подряд был торжественно поднят Голубой флаг, подтверждающий соответствие этой купальной зоны международным стандартам качества окружающей среды.

«И в этом году купальная зона Бабелитиса получила Голубой флаг – это подтверждает, что это популярное место отдыха соответствует высоким стандартам качества и безопасности. Мы позаботились о том, чтобы отдых у воды для рижан этим летом стал более удобным, приятным и безопасным. В прошлом году на Бабелитисе были проведены значительные улучшения инфраструктуры – установлены новые столы, скамейки, информационные знаки и другое оборудование. В будущем мы планируем создать у озера пешеходную тропу и лыжную трассу», – подчеркнул председатель Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы Виестур Зепс.

фото: flickr/rigasdome

Голубой флаг в этом году развевается на трех купальных зонах Риги – в Вецаки, Вакарбулли и на Бабелитисе. На пляже Вакарбулли голубой флаг поднят уже в 18-й раз, на пляже Вецаки – в 8-й раз, а у Бабелитиса – во второй раз, что указывает на стабильно высокое качество этих купальных зон.

фото: flickr/rigasdome

Для получения Голубого флага купальные зоны должны соответствовать 33 критериям, охватывающим качество воды, сервис на пляже, управление, безопасность, экологическую информацию и образование. При внедрении критериев Голубого флага купальные зоны обслуживаются с учетом факторов охраны окружающей среды и устойчивого развития, уделяется большое внимание поддержанию качества окружающей среды и сохранению биоразнообразия, тем самым обеспечивая безопасный отдых на чистом воздухе.

фото: flickr/rigasdome
фото: flickr/rigasdome

В Риге всего восемь официальных купальных зон – на Даугавгриве, в Вакарбулли, Вецаки, Румбуле, Бабелитисе, Кипсале, на Луцавсале, а также 19 зон активного отдыха у воды, где спасатели не дежурят. В купальный сезон раз в месяц будет проводиться мониторинг качества воды – микробиологическое тестирование воды для купания. Результаты анализа публикуются на сайте Инспекции здравоохранения.

В течение купального сезона на территориях купальных зон и зон активного отдыха обеспечивается регулярное обслуживание – сбор и вывоз мусора, стрижка газонов, уход за подъездными дорогами и пешеходными дорожками, уход за зелеными насаждениями, поддержание и восстановление элементов благоустройства, рыхление верхнего слоя песка на пляжах.

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