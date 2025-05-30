Бабелитис снова получил Голубой флаг; в будущем там сделают пешеходную тропу и лыжную трассу
29 мая на озере Бабелитис во второй раз подряд был торжественно поднят Голубой флаг, подтверждающий соответствие этой купальной зоны международным стандартам качества окружающей среды.
«И в этом году купальная зона Бабелитиса получила Голубой флаг – это подтверждает, что это популярное место отдыха соответствует высоким стандартам качества и безопасности. Мы позаботились о том, чтобы отдых у воды для рижан этим летом стал более удобным, приятным и безопасным. В прошлом году на Бабелитисе были проведены значительные улучшения инфраструктуры – установлены новые столы, скамейки, информационные знаки и другое оборудование. В будущем мы планируем создать у озера пешеходную тропу и лыжную трассу», – подчеркнул председатель Комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы Виестур Зепс.
Голубой флаг в этом году развевается на трех купальных зонах Риги – в Вецаки, Вакарбулли и на Бабелитисе. На пляже Вакарбулли голубой флаг поднят уже в 18-й раз, на пляже Вецаки – в 8-й раз, а у Бабелитиса – во второй раз, что указывает на стабильно высокое качество этих купальных зон.
Для получения Голубого флага купальные зоны должны соответствовать 33 критериям, охватывающим качество воды, сервис на пляже, управление, безопасность, экологическую информацию и образование. При внедрении критериев Голубого флага купальные зоны обслуживаются с учетом факторов охраны окружающей среды и устойчивого развития, уделяется большое внимание поддержанию качества окружающей среды и сохранению биоразнообразия, тем самым обеспечивая безопасный отдых на чистом воздухе.
В Риге всего восемь официальных купальных зон – на Даугавгриве, в Вакарбулли, Вецаки, Румбуле, Бабелитисе, Кипсале, на Луцавсале, а также 19 зон активного отдыха у воды, где спасатели не дежурят. В купальный сезон раз в месяц будет проводиться мониторинг качества воды – микробиологическое тестирование воды для купания. Результаты анализа публикуются на сайте Инспекции здравоохранения.
В течение купального сезона на территориях купальных зон и зон активного отдыха обеспечивается регулярное обслуживание – сбор и вывоз мусора, стрижка газонов, уход за подъездными дорогами и пешеходными дорожками, уход за зелеными насаждениями, поддержание и восстановление элементов благоустройства, рыхление верхнего слоя песка на пляжах.
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