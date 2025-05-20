ФОТО: рижане наконец-то могут доставать плавки! Инфраструктура на пляжах улучшена, санитарные зоны расширены

В настоящее время в Риге действуют восемь официальных пляжей: на Даугавгриве, Румбуле, в Вакарбулли, Вецаки, на озере Бабелитис, на Кипсале, а также на Луцавсале и в заливе Луцавсалы. Безопасность отдыхающих в этих зонах, а также на пляже Кишэзерс, который пока не имеет официального статуса, в этом сезоне будут обеспечивать около 60 спасателей муниципальной полиции. «Несмотря на прохладную весну, рижане наконец-то могут доставать купальники — Рижская муниципальная полиция начинает работу в летнем режиме, и пляжи столицы готовы принять любителей поплавать и понежиться на солнце. Пусть купальный сезон будет для всех безопасным, освежающим и долгим», — отметила вице-мэр Риги Линда Озола.