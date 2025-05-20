В Риге открыт купальный сезон (весна 2025)
19 мая на пляже Кипсалы Рижская муниципальная полиция официально открыла новый купальный сезон во всех столичных зонах для купания.
ФОТО: рижане наконец-то могут доставать плавки! Инфраструктура на пляжах улучшена, санитарные зоны расширены
19 мая на пляже Кипсалы Рижская полиция самоуправления официально открыла новый купальный сезон во всех столичных зонах для купания.
В настоящее время в Риге действуют восемь официальных пляжей: на Даугавгриве, Румбуле, в Вакарбулли, Вецаки, на озере Бабелитис, на Кипсале, а также на Луцавсале и в заливе Луцавсалы. Безопасность отдыхающих в этих зонах, а также на пляже Кишэзерс, который пока не имеет официального статуса, в этом сезоне будут обеспечивать около 60 спасателей муниципальной полиции. «Несмотря на прохладную весну, рижане наконец-то могут доставать купальники — Рижская муниципальная полиция начинает работу в летнем режиме, и пляжи столицы готовы принять любителей поплавать и понежиться на солнце. Пусть купальный сезон будет для всех безопасным, освежающим и долгим», — отметила вице-мэр Риги Линда Озола.
«Мы продолжаем улучшать городские пляжи, чтобы обеспечить комфортный и безопасный отдых у воды. В прошлом году была благоустроена территория озера Бабелитис, в этом — пляж Вакарбулли, где мы обновим душевой павильон и построим новую станцию спасателей. Рига также вновь получила три Голубых флага — знак высокого качества. Благодарим Департамент жилищного хозяйства и окружающей среды за проделанную работу! Приглашаю всех использовать разнообразные возможности Риги для отдыха у воды», — добавил председатель комитета по жилищным вопросам и окружающей среде Виестур Зепс.
Как и в предыдущие годы, спасатели будут дежурить на пляжах ежедневно с 10:00 до 22:00. Ночью, при необходимости, помощь можно будет получить на отдельных спасательных станциях, однако следует учитывать, что в ночное время количество дежурных спасателей меньше.
Начальник Рижской муниципальной полиции Юрис Лукас отметил: «Около 17% территории столицы покрыто водой, у нас есть длинная береговая зона, поэтому в теплый сезон необходимо особенно внимательно следить за безопасностью у воды. В этом сезоне мы продолжим использовать технологические решения, в том числе беспилотники. В ближайшие годы планируем внедрить автоматические полеты дронов с функцией анализа на основе искусственного интеллекта».
Полиция призывает отдыхающих не переоценивать свои силы и учитывать возможные риски, так как именно переоценка своих навыков и игнорирование опасностей часто становятся причинами несчастных случаев. Родителям также важно обсуждать с детьми правила безопасности и самим подавать пример.
В прошлом сезоне спасатели:
- спасли 4 тонущих человека;
- оказали первую помощь 80 пловцам;
- нашли и вернули родителям 12 потерявшихся детей;
- провели 9 подводных поисковых операций;
- проверили 455 плавательных средств.
На пляжах Вакарбулли (в 18-й раз) и Вецаки (в 8-й раз), а также во второй раз на пляже озера Бабелитис снова будут подняты Голубые флаги — знак высокого качества воды, безопасности, благоустройства и доступной информации.
В течение купального сезона раз в месяц будет проводиться мониторинг качества воды — микробиологическое тестирование — в 8 официальных пляжах и 19 зонах активного отдыха у водоемов. Для любителей зимнего плавания мониторинг продолжится и после завершения сезона — на шести официальных пляжах.
Для удобства отдыхающих:
- на пляжах установят 72 санитарных узла, из них 22 — для людей на инвалидных колясках;
- уборка будет проводиться ежедневно;
- обновлена инфраструктура: отремонтированы деревянные настилы, установлены скамейки, столы, урны, грили, обустроены детские площадки;
- приобретены четыре передвижных инвалидных кресла для пляжей Вецаки и Вакарбулли.
В 2025 году запланированы дальнейшие улучшения:
- обновление настилов, скамеек, кабинок для переодевания, лежаков, волейбольных площадок;
- замена информационных стендов на нескольких пляжах;
- восстановление песчаного покрытия;
- строительство новой спасательной станции в Вакарбулли.
Департамент жилищного хозяйства и окружающей среды в летний сезон будет обеспечивать регулярный уход за всеми зонами отдыха — сбор и вывоз мусора, стрижка газонов, уход за зелеными насаждениями, дорожками и оборудованием.