Подробности трагедии в Дзинтари: мужчина гулял по парку, потом поднялся на вышку и покончил с собой
Во вторник вечером произошла трагедия в лесопарке Дзинтари. Местные жители сообщают, что некий молодой человек поднялся на смотровую башню и вскоре прыгнул с нее вниз. К сожалению, травмы, полученные в результате падения, оказались смертельными, и пострадавший погиб на месте.
Otkrito.lv уже сообщал, что со смотровой вышки упал мужчина и погиб. Теперь же в передаче «Degpunktā» появились подробности трагедии.
Очевидцы рассказывают, что молодой человек некоторое время гулял по парку в Дзинтари, выглядел мрачным и погруженным в мысли. Вероятно, он принял роковое решение и после прогулки поднялся на балкон башни на высоте около 20 метров.
То, что произошло дальше, видели и слышали несколько свидетелей, в том числе Гиртс — управляющий парком: «Там был один человек наверху башни, он видел и услышал, как кто-то падает, побежал вниз, сказал вызвать скорую». Одна из прохожих, увидев случившееся, также немедленно вызвала медиков, которые поспешили на помощь юноше:
«Приехали довольно быстро, пытались, не знаю, что именно, реанимировать… он еще дышал. Наверное, травмы были слишком тяжелыми, реанимация не помогла».
Коллега Гиртса рассуждает о возможных мерах для предотвращения подобных ситуаций: «Надо поставить дежурного, который бы стоял возле башни. В думе говорили, что начнут что-то делать. Сейчас там стоит охранник. Как он будет все отслеживать, не знаю».
Как рассказывает управляющий, Юрмальская дума попросила проверить, нет ли повреждений самой башни после инцидента: «Они уже искали, нам пришлось подниматься на башню, смотреть, не сломано ли что-то. Но он прыгнул с балкона».
Башня обычно подвергается вандализму или легким повреждениям, но представитель думы Мара Мичуле отмечает, что башня находится в очень хорошем техническом состоянии, и за более чем 15 лет такая трагедия на ее высоких балконах произошла впервые. Предотвращение подобных трагедий также является общей обязанностью управляющих парком и правоохранительных органов. «В парке всегда присутствует представитель управляющих, который следит за обстановкой. Как только замечается что-то подозрительное, сразу сообщается правоохранителям», - объясняет Мичуле.
Правоохранительные органы призывают быть внимательными и при замечании нетипичного поведения людей, особенно вблизи высоких объектов, немедленно сообщать об этом в экстренные службы по телефону 112.