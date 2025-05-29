Подробности трагедии в Дзинтари: мужчина гулял по парку, потом поднялся на вышку и покончил с собой

Башня обычно подвергается вандализму или легким повреждениям, но представитель думы Мара Мичуле отмечает, что башня находится в очень хорошем техническом состоянии, и за более чем 15 лет такая трагедия на ее высоких балконах произошла впервые. Предотвращение подобных трагедий также является общей обязанностью управляющих парком и правоохранительных органов. «В парке всегда присутствует представитель управляющих, который следит за обстановкой. Как только замечается что-то подозрительное, сразу сообщается правоохранителям», - объясняет Мичуле.