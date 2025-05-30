Археологи утверждают, что почти нашли дом, где Иисус Христос провел Тайную вечерю
Дом, в котором, как предполагается, состоялась Тайная вечеря, до сих пор стоит в Иерусалиме спустя 2000 лет, говорят ученые.
По их мнению, библейская трапеза могла пройти в так называемой «Горнице» — на верхнем этаже двухэтажного дома с известняковыми стенами и красной скатной крышей. Это здание, удивительным образом сохранившееся в Старом городе, упоминается в Евангелии от Луки (22:11–13), где Иисус просит приготовить большую комнату наверху, чтобы отпраздновать Пасху с учениками.
Библия рассказывает о Тайной вечере, прошедшей в 33 году нашей эры, когда Иисус вместе с 12 апостолами сообщил, что один из них предаст Его — им оказался Иуда Искариот. Тогда же Иисус объявил о своей скорой смерти, и вскоре после этого был распят римлянами.
Как сообщает Daily Mail, место предполагаемой Тайной вечери изображалось в произведениях искусства начиная как минимум с IV века — именно тогда христиане начали посещать это место, чтобы почтить последние моменты свободы Христа. Во время этой вечери Иисус благословил хлеб и вино, объяснив, что они символизируют Его тело и кровь, которые Он принесет в жертву ради прощения грехов. Этот символизм до сих пор используется в христианских литургиях, особенно в таинстве Евхаристии.
Горница, также известная как Сионская горница (Cenacle), была изначально молитвенным залом, вмещавшим более 120 человек. Она расположена в Старом городе Иерусалима на горе Сион, над южными воротами. Здание поддерживают массивные колонны, своды и красная скатная крыша, сохранившаяся до наших дней. Однако из-за невозможности проведения археологических раскопок точно подтвердить, что здание существовало во времена Иисуса, пока нельзя.
В 1884 году при строительстве новой церкви в Мадабе (Иордания) православные христиане обнаружили древнюю мозаику, считающуюся самой ранней картой Иерусалима. Она датируется 560 годом и показывает главную улицу (Cardo Maximus) и две святыни с красными крышами на юге города.
В 2017 году преподаватель религиоведения из Университета Северной Каролины Дэвид Кристиан Клаузен обратил внимание на одно из зданий с той же красной скатной крышей — именно на том месте, где находится Горница. Это вызвало интерес исследователей, пытавшихся подтвердить, что перед ними действительно место Тайной вечери.
В 2019 году Управление древностей Израиля провело уникальный проект по лазерному сканированию и фотодокументации Горницы, чтобы восстановить ее первоначальный вид. Как сообщил археолог округа Иерусалим Амит Реем в интервью Fox News: «Я чувствовал себя героем книги Дэна Брауна». Он рассказал, что команде пришлось «расшифровывать древние символы».
С помощью технологии были созданы точные модели зала, выявив ранее незамеченные элементы, в том числе изображения Агнца Божьего и Льва Иудейского на потолке. Реем отметил, что лев — символ царя Давида, потомком которого, согласно Писанию, был Иисус.
Тем не менее, несмотря на находки, археологи подчеркивают, что доказательств, однозначно подтверждающих связь Горницы с Тайной вечерей, пока нет. Проблемы для исследований создают плохое освещение, изношенные стены и многочисленные перестройки здания. «Время от времени, когда появляется возможность, мы продолжаем документировать святыни комплекса, — добавил Реем. — Надеюсь, в будущем мы сможем провести хотя бы небольшие классические археологические раскопки».
Надеемся, что археологам в итоге повезет. Тем временем, ученые, похоже, раскрыли еще одну величайшую загадку истории - тайну смерти фараона Тутанхамона.