Археологи утверждают, что почти нашли дом, где Иисус Христос провел Тайную вечерю

Как сообщает Daily Mail, место предполагаемой Тайной вечери изображалось в произведениях искусства начиная как минимум с IV века — именно тогда христиане начали посещать это место, чтобы почтить последние моменты свободы Христа. Во время этой вечери Иисус благословил хлеб и вино, объяснив, что они символизируют Его тело и кровь, которые Он принесет в жертву ради прощения грехов. Этот символизм до сих пор используется в христианских литургиях, особенно в таинстве Евхаристии.