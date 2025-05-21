Ученые, похоже, раскрыли величайшую загадку истории - тайну смерти фараона Тутанхамона
Как сообщают британские СМИ, тайна смерти фараона Тутанхамона, возможно, наконец раскрыта благодаря сенсационным результатам анализа ДНК.
Тутанхамон — пожалуй, самый известный фараон Древнего Египта. Однако о мальчике-фараоне до сих пор известно удивительно мало, в том числе о причине его смерти в возрасте всего 18 лет. Причина его гибели оставалась загадкой более 3000 лет. Однако новое генетическое исследование пролило свет на обстоятельства, которые могли привести к преждевременной кончине правителя. Ученые из Национального научно-исследовательского центра Египта и Каирского университета совместно с двумя немецкими специалистами по ДНК проанализировали образцы тканей нескольких царских мумий.
Одной из исследованных мумий оказался сам Тутанхамон, взошедший на престол в девятилетнем возрасте. Согласно новым данным, фараон, правивший с 1332 по 1323 год до н.э. в конце XVIII династии, скорее всего, умер от сочетания малярии и проблем со здоровьем, вызванных близкородственной связью.
Анализы показали, что он страдал от некроза левой стопы, из-за чего, вероятно, был вынужден пользоваться тростью — в его гробнице было найдено несколько тростей. Генетические тесты также подтвердили родственную связь его бабушки и дедушки с фараоном Аменхотепом III и царицей Тией. Однако личность родителей Тутанхамона все еще остается неустановленной. Существует предположение, что его отцом был Эхнатон, известный как "фараон-еретик", а матерью — сестра Эхнатона. Считается, что мумия, найденная в гробнице KV55, принадлежит именно Эхнатону.
В те времена инцест среди египетской знати не считался чем-то необычным. Это делалось для сохранения чистоты царской крови и предотвращения притязаний на трон со стороны посторонних. Однако, как отмечают эксперты, такая практика могла серьезно подорвать здоровье правителей, что, вероятно, и случилось с хрупким юным фараоном.
Кстати, мумия Тутанхамона находится в Египте, который недавно объявил о том, что меняет порядок получения въездных виз.