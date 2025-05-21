Ученые, похоже, раскрыли величайшую загадку истории - тайну смерти фараона Тутанхамона

Анализы показали, что он страдал от некроза левой стопы, из-за чего, вероятно, был вынужден пользоваться тростью — в его гробнице было найдено несколько тростей. Генетические тесты также подтвердили родственную связь его бабушки и дедушки с фараоном Аменхотепом III и царицей Тией. Однако личность родителей Тутанхамона все еще остается неустановленной. Существует предположение, что его отцом был Эхнатон, известный как "фараон-еретик", а матерью — сестра Эхнатона. Считается, что мумия, найденная в гробнице KV55, принадлежит именно Эхнатону.