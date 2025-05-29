"Были в восторге от солнца и трогали землю": как отреагировали на внешний мир дети, которых родители не выпускали из дома с начала пандемии

Обоих родителей, которые были арестованы, охарактеризовали как страдающих от "Covid-синдрома" — тяжелой формы паранойи, при которой человек соблюдает жесткие ограничения как для себя, так и для окружающих даже после того, как рекомендации по охране здоровья были смягчены. Драматическая спасательная операция состоялась в конце апреля после того, как полиция начала расследование по жалобам соседей, что дети не появляются ни в школе, ни на улице.