"Были в восторге от солнца и трогали землю": как отреагировали на внешний мир дети, которых родители не выпускали из дома с начала пандемии
"Все трое детей начали глубоко дышать, как будто никогда раньше не бывали на улице", — так описал следователь состояние трех детей, недавно спасенных из дома в Испании. На протяжении трех лет дети фактически были заперты в доме, поскольку их родители были одержимы страхом перед Covid-19.
Ранее сообщалось, что немецкая пара была арестована в Испании после того, как стало известно, что они удерживали своих троих детей взаперти более трех лет. Братья и сестра — восьмилетние близнецы и ребенок 10 лет — с конца 2021 года не покидали дом и жили в условиях, которые власти сочли опасными как для психического, так и для физического здоровья.
Обоих родителей, которые были арестованы, охарактеризовали как страдающих от "Covid-синдрома" — тяжелой формы паранойи, при которой человек соблюдает жесткие ограничения как для себя, так и для окружающих даже после того, как рекомендации по охране здоровья были смягчены. Драматическая спасательная операция состоялась в конце апреля после того, как полиция начала расследование по жалобам соседей, что дети не появляются ни в школе, ни на улице.
Сообщается, что, оказавшись на свободе, дети были потрясены и взволнованы — они были в восторге от травы и солнца, трогали землю и испугались садовых улиток. Фотографии спасенных детей стали вирусными по всей Испании — на них видно, как дети покидают дом все еще в медицинских масках, словно пандемия так и не закончилась.
Three Kids Rescued After Years Locked Inside by 'COVID Syndrome' Parents— Jack Straw (@JackStr42679640) May 3, 2025
Three siblings — 8-year-old twins and their 10-year-old — were rescued from a house in Oviedo, Spain, after reportedly being kept indoors since 2021. Their parents, gripped by extreme COVID fears, forced… pic.twitter.com/NFvnHbewlE
Отец — 53-летний немец, и мать — 48-летняя женщина с немецко-американским гражданством, были задержаны по обвинению в домашнем насилии, психологическом насилии и оставлении детей без присмотра. Начальник полиции Хавьер Лосано объяснил, что ситуация с детьми оставалась незамеченной в течение нескольких лет, поскольку "внешне в доме не наблюдалось ничего необычного", однако в ходе расследования замкнутое и странное поведение семьи вызвало подозрения. Когда полиция все же решила вмешаться, родители не сопротивлялись, но предупредили, чтобы были осторожны, утверждая, что "дети очень больны".
Дом находился в полном хаосе — завален мусором, коробками от лекарств и большим количеством медицинских масок. Следователи описали его как "явно антисанитарный и представляющий угрозу здоровью и безопасности" детей. Согласно фотографиям, опубликованным в испанских СМИ, дети "жили среди испражнений", а их кровати были разрисованы тревожными рисунками — демонами и поломанными куклами — что отражало их психическое состояние. "Они не были истощены, но были грязные и полностью оторваны от реальности", — заявил следователь.
Родителей отправили под стражу, а детей передали в центр по уходу за несовершеннолетними. Медицинское обследование подтвердило, что у детей нет тяжелых заболеваний, что противоречит заявлениям родителей о том, что дети слишком больны, чтобы покидать дом.