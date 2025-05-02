С трудом двигались, зубы были разрушены: испанская полиция освободила детей, которых родители держали под замком более трех лет
В испанском городе Овьедо обнаружен шокирующий случай домашнего заточения. Пара граждан Германии держала троих детей – восьмилетних близнецов и их десятилетнего брата – в полной изоляции с декабря 2021 года (время разгара пандемии Covid-19), не позволяя им покидать дом даже на минуту.
Дети жили в антисанитарных условиях, не видели дневного света и никогда не выходили на улицу. Соседка, которая регулярно слышала детские голоса, но никогда не видела самих детей, заподозрила неладное и сообщила в полицию. К сожалению, первое обращение осталось без внимания властей. Но в понедельник, когда в городе произошло масштабное отключение электричества, полицейские наведались в дом.
Когда полиция проникла внутрь, их встретил 59-летний немец, который выглядел неопрятно и настаивал, чтобы все надели маски – даже на детей он сам надел защитные маски. Дети были напуганы, не отходили от своей 48-летней матери, американки немецкого происхождения. Главный инспектор полиции Франсиско Хавьер Лозано, впервые оказавшись на месте происшествия, назвал жилище «домом ужасов». Комнаты были до потолка завалены мусором, а дети спали в кроватях, больше похожих на клетки. Окна были наглухо закрыты ставнями, не пропуская солнечный свет. В разных комнатах полицейские обнаружили большое количество разбросанных медикаментов.
Офицеры испытали настоящий шок, когда вывели детей на улицу. Они были босиком, с трудом двигались, испытывая проблемы с координацией. Попав на свежий воздух, дети буквально бросились на траву, прикасались к ней, глубоко вдыхали воздух и смеялись – будто впервые ощутили свободу. Самое поразительное – дети не умели жевать. Их зубы были в ужасном состоянии, почти полностью разрушены.
«Как только мы вывели их на улицу, все трое начали глубоко дышать — словно никогда раньше не вдыхали свежий воздух», — рассказал журналистам газеты La Nueva España представитель полиции.
Пара сняла дом в октябре 2021 года, но официально зарегистрировалась в нем лишь в феврале 2022-го. За все это время полиция не зафиксировала никакой внешней активности. Следствие установило, что взрослые никогда не покидали дом, за исключением получения еды от служб доставки.
Родители были арестованы и им предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми. Сейчас дети находятся под защитой государства, а власти продолжают расследование, чтобы выяснить все обстоятельства этого ужасающего случая.