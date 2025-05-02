С трудом двигались, зубы были разрушены: испанская полиция освободила детей, которых родители держали под замком более трех лет

Когда полиция проникла внутрь, их встретил 59-летний немец, который выглядел неопрятно и настаивал, чтобы все надели маски – даже на детей он сам надел защитные маски. Дети были напуганы, не отходили от своей 48-летней матери, американки немецкого происхождения. Главный инспектор полиции Франсиско Хавьер Лозано, впервые оказавшись на месте происшествия, назвал жилище «домом ужасов». Комнаты были до потолка завалены мусором, а дети спали в кроватях, больше похожих на клетки. Окна были наглухо закрыты ставнями, не пропуская солнечный свет. В разных комнатах полицейские обнаружили большое количество разбросанных медикаментов.