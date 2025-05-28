Заход на посадку со второй попытки: авиакомпания flydubai вновь объявила о том, что начнет прямые рейсы между Ригой и Дубаем
С 12 декабря этого года в рижском аэропорту начнет работу авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов flydubai, которая три раза в неделю будет предлагать путешественникам прямые рейсы между Ригой и Дубаем. Об этом сообщили представители рижского аэропорта.
Рейсы предоставят возможность пассажирам из Латвии и всего Балтийского региона добраться до Дубая и дальше по маршрутной сети flydubai, а также воспользоваться маршрутами авиакомпании Emirates благодаря соглашению о совместном проведении рейсов.
Старший вице-президент flydubai по коммерческой деятельности и электронной торговле Джеихун Эфенди отметил, что Европа по-прежнему является важным рынком для flydubai, поэтому компания рада расширить свою маршрутную сеть в Европе, начав полеты в Ригу.
По его словам, с началом работы в рижском аэропорту flydubai предложит пассажирам более широкие возможности для путешествий в Дубай, регион Персидского залива, а также в такие направления своей маршрутной сети, как Кения, Мальдивы, Танзания, Таиланд и Шри-Ланка.
Председатель правления рижского аэропорта Лайла Одина указала, что приход нового перевозчика не только улучшает существующее сообщение с одним из важнейших авиационных узлов мира, но и вводит новый стандарт обслуживания на этом маршруте.
Кроме Риги, flydubai также объявила о начале работы с 17 сентября в Кишиневе (Молдова), с 19 сентября — в Яссах (Румыния) и в Вильнюсе (Литва).
По информации аэропорта, flydubai выполняет рейсы в более чем 135 пунктов назначения в 58 странах, из которых более 100 ранее не имели прямого авиасообщения с Дубаем. Флот авиакомпании состоит из 88 самолетов Boeing 737.
Ранее flydubai объявил о начале прямых рейсов между Ригой и Дубаем с 11 октября 2024 года, однако в августе прошлого года авиакомпания отказалась от этого плана из-за задержек с поставками новых самолетов.
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