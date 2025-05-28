Заход на посадку со второй попытки: авиакомпания flydubai вновь объявила о том, что начнет прямые рейсы между Ригой и Дубаем

По его словам, с началом работы в рижском аэропорту flydubai предложит пассажирам более широкие возможности для путешествий в Дубай, регион Персидского залива, а также в такие направления своей маршрутной сети, как Кения, Мальдивы, Танзания, Таиланд и Шри-Ланка.