Finnair повторяет крутые виражи airBaltic: в Хельсинки не знают, что делать со своей проблемной авиакомпанией

"На данный момент Finnair работает с нулевой прибылью. Она может выжить с тем парком самолетов, который у нее есть сейчас, но авиапарк стареет с каждым годом, а у компании нет капитала для его расширения или обновления. Для такого расширения надо найти какой-то способ: либо урезать расходы, либо найти вариант, чтобы снова летать из Европы в Азию", - сказал Кукемельк.