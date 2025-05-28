Finnair повторяет крутые виражи airBaltic: в Хельсинки не знают, что делать со своей проблемной авиакомпанией
Национальный авиаперевозчик Финляндии Finnair оказался в сложной финансовой ситуации. Бизнес больше не идет, а денег нет.
Новостной портал rus.err.ee приводит статью газеты Helsingin Sanomat, которая отмечает, что в настоящее время в Финляндии не ведутся активные разговоры о продаже Finnair, поскольку это равноценно политическому самоубийству. В то же время проблемы национальной авиакомпании в последние годы накапливаются.
Так, за последние пять лет Finnair набрала кредитов, общая сумма которых в четыре раза превышает стоимость компании, а сотня с лишним авиарейсов, которые Finnair была вынуждена отменить в этом месяце из-за забастовки работников аэропортовых служб, обойдутся ей более чем в 40 млн евро.
По словам эксперта по гражданской авиации Свена Кукемелька, бизнес-модель Finnair была построена на предложении быстрого сообщения между Европой и Азией. Однако теперь Finnair лишилась возможности летать в Азию коротким путем через Россию, и этот рынок ушел к конкурентам, которые могут доставлять пассажиров в Азию быстрее. В результате у авиакомпании простаивают несколько дальнемагистральных самолетов, а возраст парка ближнемагистральных самолетов превышает 20 лет, и они нуждаются в замене.
"На данный момент Finnair работает с нулевой прибылью. Она может выжить с тем парком самолетов, который у нее есть сейчас, но авиапарк стареет с каждым годом, а у компании нет капитала для его расширения или обновления. Для такого расширения надо найти какой-то способ: либо урезать расходы, либо найти вариант, чтобы снова летать из Европы в Азию", - сказал Кукемельк.
Он добавил, что поскольку открытие российского неба для европейских авиакомпаний в обозримом будущем не предвидится, Finnair придется начать значительно сокращать свой авиапарк.
Латвийский национальный авиаперевозчик оказался в похожей ситуации. Ранее он неоднократно ходил с протянутой рукой к правительству ЛР. Недавно Министерство финансов рассказало, планируется ли очередное денежное вливание в airBaltic.