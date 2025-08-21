Отпуск мечты на греческом курорте превратился в настоящий кошмар для семьи: "400 евро это не возместят"
Отдых на популярном у жителей многих стран греческом курорте обернулся для одной финской семьи чередой неприятностей: все началось с проблем со здоровьем и закончилось спором с туроператором о деньгах.
Семья из Финляндии отправилась на недельный отпуск на греческий остров Родос. Однако, прибыв на место, они сразу поняли, что ожидать можно чего угодно, кроме приятного отдыха: увиденная картина сильно отличалась от того, что обещал туроператор, сообщает Iltalehti.
Семья приобрела туристический пакет у местного туроператора Apollomatkat. Предложения на его сайте сразу привлекли их внимание. «Главное — рассказать об этом, чтобы больше никто не пережил подобное!» — теперь подчеркивают финские туристы. В начале отпуска семья обнаружила в гостиничном номере плесень и другие проблемы, вызвавшие у детей аллергическую реакцию на коже. «Плесень в нашем номере можно было увидеть невооруженным глазом, матрасы были грязными. К тому же с потолочного светильника на пол капала вода», — рассказал отец семьи.
В номере был кондиционер, но он работал очень плохо и не мог охладить помещение, тогда как на улице температура превышала 35 градусов. «По полу и столам бегали муравьи, а за зданием находился бассейн, который сложно было назвать пригодным для купания», — добавил он.
«Сразу после первой ночи мы заметили у себя на коже аллергическую реакцию и сыпь, — продолжает глава семейства. — Тогда мы решили проверить чистоту матрасов. И то, что мы увидели, нас шокировало: матрасы были грязные и в пятнах».
Турпакет включал семь ночей в курортной гостинице Rodos Palace, рейтинг которой в разных источниках отличался: туроператор оценивал ее в 3,5 звезды, конкурент — в 4, а на официальном сайте гостиницы значились все 5 звезд. Тем временем в интернете можно найти тысячи отрицательных отзывов, описывающих именно те же проблемы, с которыми столкнулась финская семья. «Эта гостиница не соответствует даже трехзвёздочному уровню», — писал один из гостей, добавив, что его предыдущие поездки в Грецию проходили в куда лучших условиях. К сожалению, финская семья не обратила особого внимания на эти отзывы при бронировании.
Семья написала туроператору уже в первые дни отпуска, но поиск решения затянулся. «Apollomatkat потребовалось три дня, чтобы кто-то приехал и проверил ситуацию. К счастью, гиды сделали все возможное, чтобы быстро найти решение», — сказал отец, отметив, что и сотрудники гостиницы предложили переселить их в другой номер, но и там условия оказались плохими. Он еще раз подчеркнул: «Эта гостиница действительно не соответствует даже трем звездам. Мы много раз бывали на этом острове и останавливались в гостиницах с меньшим числом звезд — и они нас полностью устраивали».
По словам туроператора, в самый разгар сезона очень трудно менять бронирования, и на тот момент все номера у их партнеров уже были заняты. Поэтому семье пришлось за свой счет резервировать комнату в другой гостинице.
«Позднее мы все же предложили им новое жилье, но номера были доступны только после полудня, что лишь добавило стресса. В тот момент я не знал, что еще можно сделать», — сообщил представитель компании.
Вскоре ситуация немного улучшилась: сотрудник гостиницы пообещал сделать все возможное, чтобы оставшаяся часть отпуска прошла спокойно. В честь 20-летнего юбилея свадьбы семье также вручили поздравительную открытку и бутылку вина. Туроператор предложил в качестве компенсации 400 евро, однако семья посчитала эту сумму недостаточной, так как разочарование и дополнительные расходы были гораздо больше. Представитель фирмы отметил, что размер компенсации определяется индивидуально в каждом случае в соответствии с законом о комплексных путешествиях. «Мы стараемся решать все вопросы компенсаций на месте, но клиент всегда может подать жалобу и после поездки, если считает, что предложенная сумма была недостаточной», — добавил он.