Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 27 декабря
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Исчерпайте имеющиеся у вас возможности, прежде, чем искать новые. В противном случае можете лишиться и тех, что у вас были, и не получить других.
Телец
Сегодня вас ожидает довольно напряженный во всех отношениях день. К нему следует психологически подготовиться, мобилизовав весь свой пофигизм. Без этого ценного качества вы будете чувствовать себя довольно неуютно.
Близнецы
Сегодня вы можете узнать нечто такое, что даст вам власть над кем-то или поставит вас в неловкое положение - в зависимости от того, как вы сами относитесь к подобным вещам. В любом случае, эту информацию стоит забыть.
Рак
Если у вас испортились отношения с близким и дорогим вам человеком, то, желая их восстановить, сделайте первый шаг. Возможно, неправ был он, но что это меняет? Вы, на самом деле, так похожи...
Лев
Сегодня вы будете чувствовать ответственность буквально за все, что происходит в этом мире. В ваших интересах узнавать поменьше плохих и побольше хороших новостей.
Дева
Признание в той или иной степени требуется всем, посему не стоит скупиться на похвалы людям, которые имеют счастье работать с вами, даже если они их не слишком-то заслужили.
Весы
Вас, похоже, собираются надуть. Хотя, возможно, что это окажется невинным дружеским розыгрышем.
Скорпион
Не стоит сегодня брать на себя ответственность за чужую ошибку. С вас в этом случае спросят гораздо строже, чем спросили бы с самого виновника.
Стрелец
Сегодня вы будете желанным гостем, ибо никому не удастся так легко и изящно развлечь самое унылое общество как вам. Правда не факт, что это занятие принесет вам удовольствие.
Козерог
Сегодня предела вашим возможностям вам достичь не удастся. Используйте сие обстоятельство на полную катушку - не прогадаете.
Водолей
Сегодня вы будете радушным хозяином гостеприимного дома. И гости, как водится, не заставят себя долго ждать. Если даже вы никого и не пригласите, наверняка кто-нибудь придет.
Рыбы
Сегодня ваше мнение может слишком часто меняться в течение дня, поэтому, прежде чем что-то делать, вам стоит семь-восемь раз подумать. А еще лучше, спросить кого-нибудь.