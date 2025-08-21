Ветряки что-то плохо крутятся сегодня.
В Латвии
Вчера 15:22
Тушите свет! Стоимость электричества в Латвии взлетела на рекордную высоту для этого лета
В четверг средняя цена на электроэнергию в латвийской ценовой зоне биржи Nord Pool выросла до 138 евро за мегаватт-час. На прошлой неделе в отдельные дни электричество торговалось для Латвии на уровне 40-50 евро за мегаватт-час.
В последний раз биржевая электроэнергия в Латвии стоила так дорого в начале мая. В отдельные часы сегодняшнего дня цена взлетит до 258 евро за мегаватт-час! Например, с 19 до 20 часов.
Причиной резкого роста цен эксперты называют низкий уровень производства ветровой энергии. Хотя в среду ветра также было мало, сегодня, согласно прогнозам, ветропарки будут производить примерно в два раза меньше энергии, чем вчера.
В целом, как ранее сообщал Otkrito.lv, после снижения в июле, в августе цены на электричество в Латвии снова пошли вверх.