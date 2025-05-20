Министерство финансов ответило, планируется ли очередное "денежное вливание" в airBaltic
В настоящий момент основной акцент латвийской национальной авиакомпании airBaltic сделан на привлечение инвесторов и подготовку к первичному публичному размещению акций (IPO), а не на получение дополнительного государственного финансирования.
Об этом сообщили агентству LETA в Министерстве финансов, комментируя вопрос о возможной государственной поддержке авиакомпании в случае негативного сценария. Министерство отмечает, что важный шаг в этом направлении уже сделан — в начале 2025 года достигнута договоренность с Lufthansa Group в качестве стратегического инвестора.
Также в сообщении поясняется, что Министерство сообщения, как ответственное ведомство, должно обеспечивать стратегический надзор за airBaltic, устойчивое развитие компании, ее финансовую стабильность и формирование доверия со стороны инвесторов, чтобы в будущем сократить прямое участие государства в финансировании предприятия.
«Это важная обязанность, чтобы компания развивалась как конкурентоспособный игрок на рынке, а государство сохраняло контроль над стратегически важным активом», — подчеркивает Министерство финансов.
Ранее финансовый директор airBaltic Витолд Яковлев заявил в СМИ, что в случае неблагоприятного развития ситуации во второй половине этого года — например, в связи с ростом цен на топливо — авиакомпании, возможно, придется искать дополнительные средства и у акционеров, крупнейшим из которых является государство.