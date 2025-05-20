Министерство финансов ответило, планируется ли очередное "денежное вливание" в airBaltic

Об этом сообщили агентству LETA в Министерстве финансов, комментируя вопрос о возможной государственной поддержке авиакомпании в случае негативного сценария. Министерство отмечает, что важный шаг в этом направлении уже сделан — в начале 2025 года достигнута договоренность с Lufthansa Group в качестве стратегического инвестора.