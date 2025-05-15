Не прячьте ваши денежки... airBaltic, возможно, попросит государство о дополнительных средствах

Яковлев пояснил, что по состоянию на первый квартал этого года остаток денежных средств airBaltic составил 20 миллионов евро, а еще 14 миллионов евро составляли средства с ограниченным доступом, предназначенные для купонных выплат по облигациям. "Согласно проспекту эмиссии облигаций, airBaltic обязана обеспечивать, чтобы сумма этих двух позиций не была меньше 25 миллионов евро. Это условие airBaltic выполнила", — отметил Яковлев.