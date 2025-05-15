Не прячьте ваши денежки... airBaltic, возможно, попросит государство о дополнительных средствах
В условиях нестабильной экономической ситуации и возможного ухудшения рыночных условий, латвийская национальная авиакомпания airBaltic может вновь обратиться за поддержкой к государству, заявил финансовый директор компании Витольд Яковлев.
В случае негативного поворота во втором полугодии этого года, например, в связи с ростом цен на топливо, латвийской национальной авиакомпании airBaltic, возможно, придется искать дополнительные финансовые средства, в том числе у акционеров, заявил в четверг во время телефонного брифинга для СМИ, посвященного финансовым результатам первого квартала, финансовый директор airBaltic Витольд Яковлев.
Он признал, что бюджет airBaltic на 2025 год формировался в режиме жесткой экономии, с максимальным сокращением возможных капитальных вложений и оптимизацией расходов. По словам Яковлева, при реализации базового сценария airBaltic рассчитывает на перенос момента первичного публичного размещения акций (IPO) на 2026 год. Однако при неблагоприятных изменениях во втором полугодии может возникнуть необходимость привлечения дополнительных средств, возможно, и от акционеров, крупнейшим из которых является государство.
Яковлев пояснил, что по состоянию на первый квартал этого года остаток денежных средств airBaltic составил 20 миллионов евро, а еще 14 миллионов евро составляли средства с ограниченным доступом, предназначенные для купонных выплат по облигациям. "Согласно проспекту эмиссии облигаций, airBaltic обязана обеспечивать, чтобы сумма этих двух позиций не была меньше 25 миллионов евро. Это условие airBaltic выполнила", — отметил Яковлев.
Он также сообщил, что потенциальное IPO airBaltic отложено до назначения нового исполнительного директора и стабилизации рыночной ситуации.