"Они купаются и загорают, пока вы будете ходить на кладбища к своим близким": Лева из "Би-2" о лицемерии российской элиты
Вокалист российской рок-группы «Би-2» Егор Бортник (Лева) снова выступил с жестким антивоенным заявлением. На этот раз музыкант высказался о грядущей мобилизации, лицемерии российской власти и равнодушии элиты к происходящему.
Артист, который уже не раз критиковал политику Владимира Путина, опубликовал в Instagram новый пост. Он утверждает, что в ближайшую осень начнётся массовый призыв мужчин, сопроводив публикацию иллюстрацией с повестками, «разлетающимися по улицам города».
«Все мои товарищи и друзья из среднего класса получили электронные повестки. Хорошо, что многие уже уехали... Дети богатых не пойдут служить. Пойдете вы, ваши дети, мужья, отцы, даже женщины», — написал музыкант, обвинив власть в двойных стандартах.
Особое возмущение у него вызвало поведение известных личностей и пропагандистов, которые продолжают беззаботно отдыхать. «От меня в ста метрах, на вилле, отдыхают Собчак, Богомолов и Бондарчук. Они "устали" и, конечно, надо спокойно купаться, загорать и насладиться вечерними разговорами о высоких духовных ценностях. Когда вы будете до конца жизни ходить на кладбище к своим близким, "павшим за родину", они уже будут открывать линию одежды и ставить спектакли про сложную русскую душу, которая непонятна и загадочна», — отметил Бортник.
Антивоенная позиция музыканта не раз приводила к давлению и угрозам. В Москве неизвестные подожгли дверь его квартиры и оставили надпись «Привет врагу и предателю». Кроме того, враждебные Telegram-каналы опубликовали его персональные данные после того, как пранкеры распространили запись разговора, где Бортник признаётся в финансовой поддержке ВСУ.