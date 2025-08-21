"Они купаются и загорают, пока вы будете ходить на кладбища к своим близким": Лева из "Би-2" о лицемерии российской элиты

Особое возмущение у него вызвало поведение известных личностей и пропагандистов, которые продолжают беззаботно отдыхать. «От меня в ста метрах, на вилле, отдыхают Собчак, Богомолов и Бондарчук. Они "устали" и, конечно, надо спокойно купаться, загорать и насладиться вечерними разговорами о высоких духовных ценностях. Когда вы будете до конца жизни ходить на кладбище к своим близким, "павшим за родину", они уже будут открывать линию одежды и ставить спектакли про сложную русскую душу, которая непонятна и загадочна», — отметил Бортник.