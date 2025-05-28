Нидерланды пообещали немедленно прийти на помощь, если на Латвию нападут

Он подчеркнул, что Европа стремительно развивает военную отрасль, как это уже делалось ранее, и именно поэтому Россия не смогла захватить ни одного важного украинского города, например Харьков. Министр также отметил, что Россия сохраняет доминирование почти во всех военных сферах, однако в использовании и производстве дронов Украина вместе с партнерами значительно опережает Россию, что каждый день помогает спасать жизни украинцев.