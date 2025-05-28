Нидерланды пообещали немедленно прийти на помощь, если на Латвию нападут
Во время визита в Латвию министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что граница стран Балтии — это и граница Нидерландов. Любой, кто попытается ее нарушить, будет считаться врагом. Ответ в таком случае будет таким же, как если бы кто-то пересек границу самих Нидерландов, отметил министр на саммите оборонных инноваций Drone Summit 2025.
Он подчеркнул, что Европа стремительно развивает военную отрасль, как это уже делалось ранее, и именно поэтому Россия не смогла захватить ни одного важного украинского города, например Харьков. Министр также отметил, что Россия сохраняет доминирование почти во всех военных сферах, однако в использовании и производстве дронов Украина вместе с партнерами значительно опережает Россию, что каждый день помогает спасать жизни украинцев.
Брекельманс также указал, что Латвия и другие европейские страны, в отличие от Украины, не находятся в состоянии войны, но и не живут в раю — Европа находится между миром и войной. Он призвал государства увеличить инвестиции в коалицию дронов, а также в непрерывную их модернизацию.
Министр обороны Бельгии Тео Франкен добавил, что помощь Украине крайне необходима, поскольку, по его словам, становится ясно: Россия действительно не стремится к миру, а лишь тянет время. Франкен выразил надежду, что руководство США это осознает и сможет вместе с Европой согласовать новые санкции против России, ведь у Запада все еще есть немало возможностей для сдерживания российской экономики.
В среду в Риге впервые проходит саммит оборонных инноваций Drone Summit 2025, который соберет более 1500 высокопоставленных политиков, военных экспертов, ученых и представителей оборонной промышленности из 20 стран коалиции дронов и других союзных государств.
Латвия инициировала и вместе с Великобританией возглавляет международную коалицию дронов. С момента ее создания Латвия передала Украине около 5000 боевых дронов различного типа и характеристик. Общая же помощь всех стран-участниц коалиции дронов для Украины в 2024 году составила 1,8 миллиарда евро.
Официально в коалицию входят 18 стран, подписавших документ о намерениях: Латвия, Великобритания, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Украина, Германия и Швеция.