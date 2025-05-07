В Латвии разработан уникальный дрон, уничтожающий другие дроны
Латвийский стартап Origin Robotics разработал автономный перехватывающий дрон, предназначенный для уничтожения вражеских беспилотников путем тарана или самоподрыва.
Как сообщает The Next Web, устройство под названием BLAZE можно развернуть менее чем за минуту. Оно поставляется в небольшом кейсе, который служит одновременно стартовой площадкой и зарядной станцией.
Дрон использует компьютерное зрение, обученное распознавать разные типы летательных аппаратов и отличать их от объектов вроде птиц. Эта система сочетается с традиционным радаром, что позволяет точно отслеживать цели в воздухе. После захвата цели BLAZE взлетает и устремляется на перехват. Он оснащен боеголовкой и уничтожает как себя, так и вражеский БПЛА при столкновении. Также возможен самоподрыв при приближении к цели.
Хотя такая модель может показаться расточительной, стоимость одного BLAZE в десять раз ниже, чем у большинства дронов, которые он перехватывает, заявили в Origin, не раскрывая конкретной цены. Несмотря на автономность, операторы контролируют BLAZE вплоть до финального момента. Устройство оснащено функцией wave-off, позволяющей безопасно вернуться или самоликвидироваться при необходимости — чтобы снизить риск дружественного огня.
В условиях, когда дроны радикально меняют ведение боевых действий, Origin позиционирует BLAZE как дешевое промежуточное решение между ПВО на базе огнестрельного оружия и дорогими ракетными системами.
Необходимость в системе вроде BLAZE вызвана реальными боевыми условиями, которые разворачиваются прямо сейчас, заявил генеральный директор и сооснователь Origin Robotics Агрис Кипурс. Компания планирует поставки армиям стран НАТО по всей Европе.
Одним из потенциальных клиентов является Украина, где малые дроны с взрывчаткой стали основным оружием в борьбе против армии РФ. Основной дрон Origin — BEAK — уже используется в боевых действиях в Украине. В асимметричной войне дроны недороги и используются массово для перегрузки ПВО и ударов как по фронту, так и в тылу, что делает их перехват крайне сложным и дорогим.