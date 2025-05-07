В Латвии разработан уникальный дрон, уничтожающий другие дроны

Дрон использует компьютерное зрение, обученное распознавать разные типы летательных аппаратов и отличать их от объектов вроде птиц. Эта система сочетается с традиционным радаром, что позволяет точно отслеживать цели в воздухе. После захвата цели BLAZE взлетает и устремляется на перехват. Он оснащен боеголовкой и уничтожает как себя, так и вражеский БПЛА при столкновении. Также возможен самоподрыв при приближении к цели.